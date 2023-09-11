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Избирком озвучил предварительные результаты выборов в Красноярском крае

Избирком озвучил предварительные результаты выборов в Красноярском крае
Иллюстрация: Избирком

Председатель краевого избиркома Алексей Подушкин сегодня на брифинге озвучил предварительные результаты выборов губернатора.

#НОВОСТИ
А также довыборов депутата Госдумы по Дивногорскому одномандатному избирательному округу и депутата Заксобрания.
 
В настоящее время обработано 100% протоколов территориальных избирательных комиссий. По итогам обработки на выборах губернатора побеждает Михаил Котюков — 70,21%. Второе место занял Александр Глисков (ЛДПР) 11,32%. 
 
Избирком озвучил предварительные результаты выборов в Красноярском крае 1
 
 
 
На довыборах в Госдуму по Дивногорскому одномандатному округу первое место занимает Сергей Еремин. Он набрал 57,54%. На довыборах депутата Заксобрания по Назаровскому одномандатному избирательному округу № 12 лидирует Алексей Туманин. Он набрал 59,35%.
 
 
 
Избирком озвучил предварительные результаты выборов в Красноярском крае 2
 
Избирком озвучил предварительные результаты выборов в Красноярском крае 3
 
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Автор: Петр Савельев
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