Олег Митволь получил реальный срок за хищения при строительстве красноярского метро

Обвинение просило для обвиняемого 4 года и 9 месяцев общего режима. Суд дал чуть меньше.

Председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ) Олег Митволь получил 4 года и 6 месяцев колонии строго режима. Такое решение принял Железнодорожный районный суд Красноярска.

Митволя обвиняли в хищении 954 млн рублей, выделенных на строительство красноярского метро, которое проектировала его компания.

По этому преступлению Олег Митволь был задержан в июне 2022. Спустя несколько дней он заключил со следствием досудебное соглашение, а пару недель назад стало известно, что он признал свою вину.

Также по делу о хищениях при строительстве метро проходят бывший председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин и экс-министр транспорта региона Константин Димитров. Последний неделю назад получил 3 года и 2 месяца колонии общего режима, но приговор в силу еще не вступил. Судебное же разбирательство по делу Лапшина начнется 29 сентября 2023.

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