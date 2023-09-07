Вторую очередь красноярского метро планируют построить к 2028
Эта ветка пройдет от ул. Шахтеров до Ястынской через Авиаторов. Сейчас она находится в стадии техзадания.
Строительство второй части метро в Красноярске планируется завершить к 2028, сообщает «Коммерсатъ», со ссылкой на первого заместителя министра транспорта Красноярского края Рената Даутханова.
Второй этап, так скажем, в стадии технического задания. Срок его реализации предварительно —до 2028», — цитирует издание выступление чиновника на комиссии красноярского горсовета по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре.
Даутханов уточнил, что второй этап строительства метрополитена будет состоять из двух подэтапов: на первом линию продлят от ул. Шахтеров до ул. Авиаторов, а на втором — от ул. Авиаторов до ул. Ястыская.
Сейчас в Красноярске строится первая очередь метро. Эта линия пройдет от ул. Высотной до ул. Шахтеров. Ее длина составит 10,8 км. На ней будет шесть станций. Закончить ее планируют к 2026.
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