Вторую очередь красноярского метро планируют построить к 2028

Эта ветка пройдет от ул. Шахтеров до Ястынской через Авиаторов. Сейчас она находится в стадии техзадания.

Строительство второй части метро в Красноярске планируется завершить к 2028, сообщает «Коммерсатъ», со ссылкой на первого заместителя министра транспорта Красноярского края Рената Даутханова.

Второй этап, так скажем, в стадии технического задания. Срок его реализации предварительно —до 2028», — цитирует издание выступление чиновника на комиссии красноярского горсовета по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре.

Даутханов уточнил, что второй этап строительства метрополитена будет состоять из двух подэтапов: на первом линию продлят от ул. Шахтеров до ул. Авиаторов, а на втором — от ул. Авиаторов до ул. Ястыская.

Сейчас в Красноярске строится первая очередь метро. Эта линия пройдет от ул. Высотной до ул. Шахтеров. Ее длина составит 10,8 км. На ней будет шесть станций. Закончить ее планируют к 2026.

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