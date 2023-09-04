Олег Митволь признал вину в хищении 900 млн при строительстве красноярского метро

Уголовное дело главы совета директоров КрасноярскТИСИЗ рассмотрят в Железнодорожном районном суде в особом порядке. Заседание назначено на 14 сентября.

Олег Митволь, председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий, признал вину в хищении более 950 млн рублей, выделенных на корректировку проектной документации по строительству метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации агентства, уголовное дело рассмотрят в особом порядке. Эти данные агентству подтвердил и представитель защиты Олега Митволя.

Судебное заседание пройдет 14 сентября с 11:00 в Железнодорожном районном суде Красноярска. Дело будет рассматриваться единолично судьей. Информация об этом указана в карточке дела на сайте суда Железнодорожного района. Известно, что бывшему чиновнику по-прежнему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ).

До конца лета Олег Митволь оставался под домашним арестом: его перевели из СИЗО в июле 2023. Там он находился с июня 2022 — эту меру для бывшего главы Росприроднадзора продлевали несколько раз подряд. По последним данным, домашний арест экс-чиновника продлится до 19 сентября. Это решение вынес уже пятый апелляционный суд общей юрисдикции Новосибирска.

Следствие по уголовному делу Олега Митволя завершили в июне 2023. После этого материалы направили в прокуратуру Красноярского края, затем чего передали в суд.

Напомним, через несколько дней после ареста Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и заявил о готовности возместить ущерб, нанесенный бюджету. Состоялся ли этот возврат, на июнь 2023 не сообщалось.

Подробнее о работах по строительству метрополитена в Красноярске, на которые из федерального бюджета выделили более 950 млн рублей в рамках нацпроекта «Чистый воздух», «ДК» писал здесь.

Параллельно с расследованием по делу Олега Митволя шли еще несколько процессов в отношении других участников, которых обвинили в аналогичных махинациях. Фигурантами стали Юрий Лапшин, бывший премьер-министр края, и Константин Димитров, экс-министра транспорта края.

Еще о нескольких задержаниях, произошедших после ареста Олега Митволя, «ДК» рассказывал здесь.

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