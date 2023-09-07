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Компания КрасноярскТИСИз просит признать ее потерпевшей в деле о мошенничестве с метро

Компания КрасноярскТИСИз просит признать ее потерпевшей в деле о мошенничестве с метро
Иллюстрация: babr24.com

«Красноярский трест строительно-инженерных изысканий» подал в суд ходатайство о признании организации пострадавшей стороной в уголовном деле бывшего главы Минтранса края.

#НОВОСТИ

Как сообщает ТАСС, в подписанном нынешним гендиректором АО «КрасноярскТИСИз» ходатайстве, содержится просьба признать организацию потерпевшей по уголовному делу в отношении Константина Димитрова, экс-министра транспорта Красноярского края. Также «КрасноярскТИСИз» просит права обратиться с гражданским иском в рамках рассмотрения данного дела.

Напомним, Константин Димитров был задержан прошлым летом по делу о хищениях при проектировании метрополитена Красноярска. Против него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. 4 июля 2023 чиновника отправили под домашний арест до 19 сентября. По версии следствия, г-н Димитров отдал незаконное распоряжение руководителю КТУ подписать акты приемки фактически невыполненных работ на 742 млн рублей. «КрасноярскТИСИз», с которым у КТУ был заключен контракт на корректировку ПСД метро, не скрывал, что данные работы в полном объеме не завершены и не могут быть выполнены в указанные в госконтракте сроки. В данный момент КТУ через арбитражный суд взыскивает с «КрасноярскТИСИз» 700+ млн рублей.

Годом ранее был задержан Олег Митволь, председатель совета директоров АО «КрасноярскТИСИз». Расследование уголовного дела в отношении Митволя было завершено 1 июля 2023 и отправлено в суд. Сообщалось, что он заключил досудебное соглашение со следствием.

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Автор: Петр Савельев
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