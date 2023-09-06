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В Ярославской области задержали подозреваемую в хищении денег у Олега Митволя

В Ярославской области задержали подозреваемую в хищении денег у Олега Митволя
Иллюстрация: МТУСИ

Полицейские задержали подозреваемую в хищении более 136 млн рублей. Ее подозревают в краже средств Олег Митволь, председатель совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий».

#НОВОСТИ
Как сообщалось ранее, он лишился 150 тысяч долларов со счета в ОАЭ и 25 миллионов рублей со счета в российском банке. Схема хищения средств была такая. Сначала в Екатеринбурге кто-то пришел с паспортом Митволя в салон связи, перевыпустил сим-карту с номером и получил доступ к личному кабинету в интернет-банке. В ОАЭ от имени предпринимателя действовала женщина, которая пришла в банк с доверенностью на снятие средств. 
 
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что подозреваемая — жительница Ярославской области 1956 года рождения. Как удалось выяснить сотрудникам полиции, женщина в банке на территории ОАЭ предъявила поддельную доверенность и похитила принадлежащие Олегу Митволю денежные средства в размере 126 млн рублей. 
В ходе служебной командировки в Ярославль сотрудниками УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с оперативниками МУ МВД России «Красноярское», при содействии УУР УМВД России по Ярославской области и силовой поддержке регионального Управления Росгвардии подозреваемая была задержана. В ближайшее время она будет доставлена в Красноярск, где ей изберут меру пресечения», — сообщила Ирина Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
 
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Автор: Петр Савельев
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