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Генпрокуратура хочет «национализировать» одну из сибирских компаний Андрея Мельниченко

Генпрокуратура хочет «национализировать» одну из сибирских компаний Андрея Мельниченко
Иллюстрация: t.me/genprocrf

В ведомстве усмотрели признаки коррупции в сделке по приобретению бизнесменом этого актива.

#НОВОСТИ

Акции Сибирской энергетической компании могут уйти в доход Российской Федерации. С подобным иском в Свердловский районный суд Красноярска обратилась генеральная прокуратура РФ.

Согласно материалам дела, опубликованным телеграм-каналом «СоветБезРынка» (на сайте суда их нет), во время расследования уголовного дела в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства РФ Михаила Абызова было обнаружено, что он, находясь в статусе федерального чиновника, в 2018 продал примерно 31,9 млрд акций Сибирской энергетической компании («СИБЭКО») за примерно 32,5 млрд рублей.

Покупателями выступили принадлежащие Мельниченко компании «Кузбассэнерго» и «Хакасская сервисно-ремонтная компания», подконтрольные миллиардеру Андрею Мельниченко. Первая приобрела 25,9 млрд акций, а вторая — 5,98 млрд. В дальнейшем «Кузбассэнерго» выкупило у ХСРК ее пакет «СИБЭКО».

Прокуратура отмечет, что, по действующему антикоррупционному законодательству, подобные операции не могут проводиться федеральным чиновником.

Мельниченко, осознавая и понимая, что осуществление федеральным министром Абызовым предпринимательской деятельности, и, как следствие, его обогащение являются запрещенной антикоррупционным законодательством деятельностью и порождают акт коррупции, от участия в намеченной теневой сделке не отказался», — сказано в исковом заявлении.

В связи с этим генпрокуратура считает, что продажа акций «СИБЭКО» была незаконной и требует взыскать весь их пакет в пользу государства.

Иск принят к производству. Предварительное заседание назначено 7 сентября 2023.

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Автор: Петр Савельев
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