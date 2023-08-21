Генпрокуратура хочет «национализировать» одну из сибирских компаний Андрея Мельниченко

В ведомстве усмотрели признаки коррупции в сделке по приобретению бизнесменом этого актива.

Акции Сибирской энергетической компании могут уйти в доход Российской Федерации. С подобным иском в Свердловский районный суд Красноярска обратилась генеральная прокуратура РФ.

Согласно материалам дела, опубликованным телеграм-каналом «СоветБезРынка» (на сайте суда их нет), во время расследования уголовного дела в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства РФ Михаила Абызова было обнаружено, что он, находясь в статусе федерального чиновника, в 2018 продал примерно 31,9 млрд акций Сибирской энергетической компании («СИБЭКО») за примерно 32,5 млрд рублей.

Покупателями выступили принадлежащие Мельниченко компании «Кузбассэнерго» и «Хакасская сервисно-ремонтная компания», подконтрольные миллиардеру Андрею Мельниченко. Первая приобрела 25,9 млрд акций, а вторая — 5,98 млрд. В дальнейшем «Кузбассэнерго» выкупило у ХСРК ее пакет «СИБЭКО».

Прокуратура отмечет, что, по действующему антикоррупционному законодательству, подобные операции не могут проводиться федеральным чиновником.

Мельниченко, осознавая и понимая, что осуществление федеральным министром Абызовым предпринимательской деятельности, и, как следствие, его обогащение являются запрещенной антикоррупционным законодательством деятельностью и порождают акт коррупции, от участия в намеченной теневой сделке не отказался», — сказано в исковом заявлении.

В связи с этим генпрокуратура считает, что продажа акций «СИБЭКО» была незаконной и требует взыскать весь их пакет в пользу государства.

Иск принят к производству. Предварительное заседание назначено 7 сентября 2023.

Читайте также:

Дело бывшего премьер-министра края передается в суд

В следственном комитете завершено расследование по делу бывшего председателя кабмина Юрия Лапшина. Высокопоставленный чиновник обвиняется в превышении полномочий.

С Олега Митволя «попросили» 100 млн рублей за условный срок

Вымогатели задержаны. Против них возбудили уголовное дело.

Депутат Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров останется в СИЗО еще 6 месяцев

На продлении срока заключения под стражей Сергею Натарову настоял прокурор.

Экс-министра транспорта Красноярского края будут судить в общем порядке

У прокуратуры региона возникли сомнения в добровольности заключения Константином Димитровым досудебного соглашения