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Первый тоннель красноярского метро начнут рыть в декабре

Первый тоннель красноярского метро начнут рыть в декабре
Иллюстрация: пресс-служба "Бамтоннельстрой-Красноярск"

Его длина составит 3,3 км. Он пройдет от ул. Шахтеров до ул. Карла Маркса.

#НОВОСТИ

Работы по прокладке первого тоннели метро в Красноярске планируют начать в конце декабря 2023, сообщили в правительстве Красноярского края.

Для этого в Красноярск доставили тоннелепроходческий комплекс, который до этого участвовал в строительстве станций московского метрополитена.

Первый тоннель начнут прокладывать от станции «Ул. Шахтеров» к станции «Ул. Карла Маркса». Его длина составит 3,3 км.

Сейчас на станции „Ул. Шахтеров“ заканчивается строительство монтажного котлована. Здесь разработано и вывезено 90% грунта, полностью выполнена распорная система, начинается бетонирование основания котлована. На месте будущей станции метро „Площадь Революции“ продолжаются археологические работы, на площадке в Солонцах возводится вахтовый городок», — рассказали в правительстве края.

К какому сроку планируется закончить работы на этом участке, не сообщается.

Напомним, что в целом протяженность первой ветки красноярского метро составит 10,8 км. Она пройдет от улицы Высотной до улицы Шахтеров.

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Автор: Петр Савельев
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