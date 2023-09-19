Даши Намдаков готов оформить красноярское метро

Всемирно известный скульптор, график и ювелир Даши Намдаков заявил, что готов взяться за проект оформления метро в Красноярске.

Об этом сообщает ТАСС, подчеркивая, что у художника есть подобный опыт. Даши Намдаков и его архитектурное бюро «Парсек» выступили разработчиками проекта станции «Новомосковская» на юго-западном участке Сокольнической линии Московского метрополитена. Проект победил в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта транспортной инфраструктуры» премии Москвы.

Футуристический облик станции "Новомосковская"

Даши признается, что для него проект метро — тоже произведение искусства.

Сначала ты озадачиваешься, погружаешься в тему, изучаешь, собираешь много материалов и делаешь множество эскизов и только после этого понимаешь, в какую сторону надо двигаться. Для меня это будет новое произведение искусства, — поделился художник.

Напомним, в Красноярске есть скульптура Даши Намдакова. Это «Трансформация», расположенная на территории кампуса СФУ. Скульптура была установлена в конце февраля 2019, перед началом Универсиады.

Добавим, Даши Намдаков закончил Красноярский государственный художественный институт, обучаясь в мастерских скульпторов Головницкого и Ишханова.