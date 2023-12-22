С работниками полностью рассчитались за ноябрь 2023

Сегодня красноярским метростроителям выплатили зарплату. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Ведомство провело проверку по новым публикациям в СМИ о несвоевременной оплате труда работникам организации «Бамтоннельстрой-Красноярск». Нарушения, отмечают в прокуратуре, вновь подтвердились.

По информации контролирующего ведомства, 320 сотрудников фирмы сегодня получили окончательный расчет за ноябрь 2023 в сумме 25,2 млн рублей. Кроме того, работникам дополнительно была перечислена компенсация за просрочку.

В ведомстве отметили: руководитель компании будет привлечен к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

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