Старые тоннели красноярского метро передадут в собственность края
Вопрос безвозмездной передачи тоннелей первой линии метро из собственности города в краевую обсуждали в горсовете на заседании комиссии по бюджету, собственности и экономической политике.
Как рассказала Наталья Павлович, руководитель департамента муниципального имущества и земельных отношений, ежегодно на сохранность подземных горных выработок протяженностью в 8220 м от станции «Высотная» до «Проспект Мира» тратится 77,6 млн рублей, из них 76,1 млн рублей – средства краевого бюджета, 1,5 млн рублей – средства бюджета города.
Сейчас объект незавершенного строительства находится в ведении МКУ «Управление по строительству Красноярского метрополитена». Передать его планируют государственному предприятию Красноярского края «Центр транспортной логистики» и использовать тоннели для строительства скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта.
Готовность объекта в настоящее время составляет 20%, балансовая стоимость превышает 3 млрд рублей.
Депутаты на заседании комиссии рекомендовали принять проект постановления на ближайшей сессии. Она состоится 19 декабря.
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