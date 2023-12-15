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Старые тоннели красноярского метро передадут в собственность края

Старые тоннели красноярского метро передадут в собственность края
Иллюстрация: Красноярское метро

Вопрос безвозмездной передачи тоннелей первой линии метро из собственности города в краевую обсуждали в горсовете на заседании комиссии по бюджету, собственности и экономической политике.

#НОВОСТИ
Как рассказала Наталья Павлович, руководитель департамента муниципального имущества и земельных отношений, ежегодно на сохранность подземных горных выработок протяженностью в 8220 м от станции «Высотная» до «Проспект Мира» тратится 77,6 млн рублей, из них 76,1 млн рублей – средства краевого бюджета, 1,5 млн рублей – средства бюджета города.
 
Сейчас объект незавершенного строительства находится в ведении МКУ «Управление по строительству Красноярского метрополитена». Передать его планируют государственному предприятию Красноярского края «Центр транспортной логистики» и использовать тоннели для строительства  скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта. 
 
Готовность объекта в настоящее время составляет 20%, балансовая стоимость превышает 3 млрд рублей. 
 
Депутаты на заседании комиссии рекомендовали принять проект постановления на ближайшей сессии. Она состоится 19 декабря.
 
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Автор: Петр Савельев
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