Старые тоннели красноярского метро передадут в собственность края

Вопрос безвозмездной передачи тоннелей первой линии метро из собственности города в краевую обсуждали в горсовете на заседании комиссии по бюджету, собственности и экономической политике.

Как рассказала Наталья Павлович, руководитель департамента муниципального имущества и земельных отношений, ежегодно на сохранность подземных горных выработок протяженностью в 8220 м от станции «Высотная» до «Проспект Мира» тратится 77,6 млн рублей, из них 76,1 млн рублей – средства краевого бюджета, 1,5 млн рублей – средства бюджета города.

Сейчас объект незавершенного строительства находится в ведении МКУ «Управление по строительству Красноярского метрополитена». Передать его планируют государственному предприятию Красноярского края «Центр транспортной логистики» и использовать тоннели для строительства скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта.

Готовность объекта в настоящее время составляет 20%, балансовая стоимость превышает 3 млрд рублей.

Депутаты на заседании комиссии рекомендовали принять проект постановления на ближайшей сессии. Она состоится 19 декабря.

Читайте также:

В ближайшее время метростроители планируют увеличить объемы работ.

Строительство метро в Красноярске приостановлено

Компания субподрядчик строительства метро «Бамтоннельстрой-Красноярск» намерена отправить сотрудников в отпуск. В числе причин называют проблемы с разрешительной документацией.

В Красноярске начали собирать «Екатерину»

На площадке станции красноярского метротрамвая «Улица Шахтеров» начался монтаж тоннелепроходческого комплекса «Екатерина». Его используют для проходки тоннеля метро до станции «Улица Карла Маркса».