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Сроки строительства метро в Красноярске сдвигаться не будут

Сроки строительства метро в Красноярске сдвигаться не будут
Иллюстрация: freepik.com

В ближайшее время метростроители планируют увеличить объемы работ.

#НОВОСТИ

Строительство метро в Красноярске остается в прежнем графике. Об этом во время прямой линии заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Установленные сроки на сегодняшний день не сдвигаются. Вся работа организована в этом ключе», — сказал он.

Напомним, что в конце ноября этого года работы по строительству красноярского метро были приостановлены из-за проблем с разрешительной документацией.

Проект уникальный, под который федеральные органы власти создают новые технические регламенты и требования, столичные проектные институты предлагают решения. Не всё получается с первого раза — возникают определенные технические сложности, но мы продолжаем работу», — сказал Котюков.

Также глава региона отметил, что сейчас уже получено положительное заключение экспертизы на очередной пакет проектной документации.

Поэтому строители в ближайшее время увеличат объемы производимых работ», — резюмировал он.

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Автор: Петр Савельев
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