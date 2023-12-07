Сроки строительства метро в Красноярске сдвигаться не будут
В ближайшее время метростроители планируют увеличить объемы работ.
Строительство метро в Красноярске остается в прежнем графике. Об этом во время прямой линии заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Установленные сроки на сегодняшний день не сдвигаются. Вся работа организована в этом ключе», — сказал он.
Напомним, что в конце ноября этого года работы по строительству красноярского метро были приостановлены из-за проблем с разрешительной документацией.
Проект уникальный, под который федеральные органы власти создают новые технические регламенты и требования, столичные проектные институты предлагают решения. Не всё получается с первого раза — возникают определенные технические сложности, но мы продолжаем работу», — сказал Котюков.
Также глава региона отметил, что сейчас уже получено положительное заключение экспертизы на очередной пакет проектной документации.
Поэтому строители в ближайшее время увеличат объемы производимых работ», — резюмировал он.
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