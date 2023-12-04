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В Красноярске заработают еще 2 платные парковки

В Красноярске заработают еще 2 платные парковки
Иллюстрация: администрация города

Новые платные парковочные места появились на ул. Дубровинского в районе психоневрологического диспансера и на Дзержинского от Карла Маркса до Бограда (вдоль Центрального парка за кинотеатром «Луч»).

#НОВОСТИ
Как рассказали в мэрии, на ул. Дубровинского сделали 24 парковочных места. Три предусмотрены для людей с ограниченными возможностями здоровья, а остальные будут платными.
 
На ул. Дзержинского появилось 76 парковочных мест. Из них — 38 — будут работать в платном режиме, 9 мест предназначены для инвалидов, остальные места останутся бесплатными.
 
Стоимость 1 часа парковки стоит 25 рублей. Оплатить можно будет через приложение или паркомат. Принцип тот же, как у парковки на Красной Армии.
 
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Автор: Петр Савельев
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