В Красноярске заработают еще 2 платные парковки

Новые платные парковочные места появились на ул. Дубровинского в районе психоневрологического диспансера и на Дзержинского от Карла Маркса до Бограда (вдоль Центрального парка за кинотеатром «Луч»).

Как рассказали в мэрии, на ул. Дубровинского сделали 24 парковочных места. Три предусмотрены для людей с ограниченными возможностями здоровья, а остальные будут платными.

На ул. Дзержинского появилось 76 парковочных мест. Из них — 38 — будут работать в платном режиме, 9 мест предназначены для инвалидов, остальные места останутся бесплатными.

Стоимость 1 часа парковки стоит 25 рублей. Оплатить можно будет через приложение или паркомат. Принцип тот же, как у парковки на Красной Армии.

Читайте также:

Мэрия Красноярска запланировала ряд перестановок в структуре администрации — ликвидировать департамент транспорта, а его полномочия передать департаменту городского хозяйства.

Парковки Красгорпарка временно станут бесплатными

Красгорпарк исполняет решение Арбитражного суда. Ранее суд признал организации платных стоянок как несоответствующую допустимым видам деятельности согласно закону «Об автономных учреждениях».

В Красноярске закрывают парковку на площади Революции

Парковка возле памятника Ленину не будет работать с 25 июня. Об этом сообщили в паблике Красноярское метро.