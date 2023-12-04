В Красноярске заработают еще 2 платные парковки
Новые платные парковочные места появились на ул. Дубровинского в районе психоневрологического диспансера и на Дзержинского от Карла Маркса до Бограда (вдоль Центрального парка за кинотеатром «Луч»).
Мэрия Красноярска запланировала ряд перестановок в структуре администрации — ликвидировать департамент транспорта, а его полномочия передать департаменту городского хозяйства.
Парковки Красгорпарка временно станут бесплатными
Красгорпарк исполняет решение Арбитражного суда. Ранее суд признал организации платных стоянок как несоответствующую допустимым видам деятельности согласно закону «Об автономных учреждениях».
В Красноярске закрывают парковку на площади Революции
Парковка возле памятника Ленину не будет работать с 25 июня. Об этом сообщили в паблике Красноярское метро.