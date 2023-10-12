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В Красноярске хотят объединить департаменты транспорта и Горхозяйства

В Красноярске хотят объединить департаменты транспорта и Горхозяйства
Иллюстрация: мэрия Красноярска

Мэрия Красноярска запланировала ряд перестановок в структуре администрации — ликвидировать департамент транспорта, а его полномочия передать департаменту городского хозяйства.

#НОВОСТИ
Вопрос обсуждали на комиссии горсовета по городскому самоуправлению. Там депутатам сообщили, что после объединения двух ведомств все сотрудники останутся на своих рабочих местах. Инициативу пока поддержали не все депутаты, вероятно к обсуждению вернутся еще.
 
В мэрии говорят, что слияние двух департаментов обсуждают уже несколько лет, и такая структура действует в большинстве муниципалитетов страны и федеральных министерствах.
Структура, когда единый орган отвечает за развитие улично-дорожной сети и транспорта, который этой сетью пользуется, логична. Она обеспечивает более комплексный подход к развитию городской и транспортной инфраструктуры. Такой подход становится крайне важным сейчас, когда в Красноярске реализуются и планируются серьезные проекты по развитию транспортного каркаса с акцентом на экологичный электротранспорт, в том числе появление первых электробусов, современных трамваев, модернизация трамвайной инфраструктуры, строительство метротрама», — цитируют пресс-службу мэрии Gornovosti.
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Автор: Петр Савельев
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