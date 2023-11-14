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Суд рассмотрит апелляцию на приговор Олегу Митволю

Суд рассмотрит апелляцию на приговор Олегу Митволю
Иллюстрация: МТУСИ

Красноярский краевой суд 23 ноября приступит к рассмотрению апелляции на приговор Олегу Митволю, председателю совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ).

#НОВОСТИ
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Шолохова. 
 
Председатель совета директоров КрасноярскТИСИЗ получил 4 года и 6 месяцев колонии строго режима. Такое решение принял Железнодорожный районный суд Красноярска. Олега Митволя обвиняли в хищении 954 млн рублей, выделенных на строительство красноярского метро, которое проектировала его компания.
 
Ранее Железнодорожный районный суд также вынес приговор Владимиру Жаркову, бывшему гендиректору АО «Красноярск ТИСИЗ». Его приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. 
 
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Митволь полагает, что причиной столь сурового приговора, какой был вынесен ему, может быть его прописка и национальность.

Компания КрасноярскТИСИЗ просит признать ее потерпевшей в деле о мошенничестве с метро

«Красноярский трест строительно-инженерных изысканий» подал в суд ходатайство о признании организации пострадавшей стороной в уголовном деле бывшего главы Минтранса края.

Олег Митволь признал вину в хищении 0,9 млрд при строительстве красноярского метро

Уголовное дело главы совета директоров КрасноярскТИСИЗ рассмотрят в Железнодорожном районном суде в особом порядке. Заседание назначено на 14 сентября 2023.

Автор: Петр Савельев
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