Суд рассмотрит апелляцию на приговор Олегу Митволю
Красноярский краевой суд 23 ноября приступит к рассмотрению апелляции на приговор Олегу Митволю, председателю совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ).
Митволь полагает, что причиной столь сурового приговора, какой был вынесен ему, может быть его прописка и национальность.
Компания КрасноярскТИСИЗ просит признать ее потерпевшей в деле о мошенничестве с метро
«Красноярский трест строительно-инженерных изысканий» подал в суд ходатайство о признании организации пострадавшей стороной в уголовном деле бывшего главы Минтранса края.
Олег Митволь признал вину в хищении 0,9 млрд при строительстве красноярского метро
Уголовное дело главы совета директоров КрасноярскТИСИЗ рассмотрят в Железнодорожном районном суде в особом порядке. Заседание назначено на 14 сентября 2023.