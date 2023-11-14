Суд рассмотрит апелляцию на приговор Олегу Митволю

Красноярский краевой суд 23 ноября приступит к рассмотрению апелляции на приговор Олегу Митволю, председателю совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Шолохова.

Председатель совета директоров КрасноярскТИСИЗ получил 4 года и 6 месяцев колонии строго режима. Такое решение принял Железнодорожный районный суд Красноярска. Олега Митволя обвиняли в хищении 954 млн рублей, выделенных на строительство красноярского метро, которое проектировала его компания.

Ранее Железнодорожный районный суд также вынес приговор Владимиру Жаркову, бывшему гендиректору АО «Красноярск ТИСИЗ». Его приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы.

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