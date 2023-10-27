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Олег Митволь заподозрил прокуратуру Красноярского края в антисемитизме

Олег Митволь заподозрил прокуратуру Красноярского края в антисемитизме
Иллюстрация: t.me/krpronws

Митволь полагает, что причиной столь сурового приговора, какой был вынесен ему, может быть его прописка и национальность.

#НОВОСТИ

Осужденный за хищения при строительстве красноярского метро председатель совета директоров «КрасТИСИЗ» Олег Митволь обратился в генпрокуратуру РФ с просьбой проверить ее краевых коллег, сообщает «Коммерсантъ», со ссылкой на письмо топ-менеджера руководителю федерального ведомства Игорю Краснову, которое есть в распоряжении редакции.

В своем обращении Митволь сравнивает свое дело с делом гендиректора «КрасТИСИЗ» Владимира Жаркова, которому при «при одних и тех же обстоятельствах дел, предъявленных обвинениях, наличии у обоих выполненных условий досудебного соглашения» дали вдвое меньший срок — 2 года 3 месяца против 4 лет 6 месяцев.

Гендиректор АО Жарков зарегистрирован в Красноярске, а я — в Москве, Жарков по национальности русский, а Митволь — еврей. Таким образом, прокуратура Красноярского края перечеркивает основные принципы права и запрашивает мне избирательное наказание, либо наказывая меня за слишком активную помощь ФСБ, либо по национальному или территориальному признаку», — цитирует Митволя «Коммерсантъ».

Напомним, что Олега Митволя задержали в июне 2022 по подозрению в хищении 954 млн рублей, выделенных на строительство метрополитена в Красноярске. В сентябре 2023 ему был вынесен обвинительный приговор, который защита топ-менеджера, как сообщает ТАСС, снова пытается обжаловать.

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Автор: Петр Савельев
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