Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.10
97,37
102,90
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бывшего директора «Красноярск ТИСИЗ» осудили на 27 месяцев лишения свободы

Бывшего директора «Красноярск ТИСИЗ» осудили на 27 месяцев лишения свободы
Иллюстрация: Racool_studio / ru.freepik.com

Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор Владимиру Жаркову, бывшему гендиректору АО «Красноярск ТИСИЗ».

#НОВОСТИ
Его осудили в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору при составлении проектно-сметной документации строительства первой линии метрополитена в Красноярске.
 
В объединенной пресс-службе судов Красноярского края сообщили, что уголовное дело рассматривали в особом порядке, в связи с заключением досудебного соглашения.
 
Жаркова приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Его также обязали возместить ущерб вместе с Олегом Митволем.
 
Читайте также:
 

Обвинение просило для обвиняемого 4 года и 9 месяцев общего режима. Суд дал чуть меньше.

Компания КрасноярскТИСИз просит признать ее потерпевшей в деле о мошенничестве с метро

«Красноярский трест строительно-инженерных изысканий» подал в суд ходатайство о признании организации пострадавшей стороной в уголовном деле бывшего главы Минтранса края.

Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве объектов Росатома под Красноярском

Региональных представителей АО «Федеральный центр науки и высоких технологий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон» и директоров 2 коммерческих фирм заподозрили в мошенничестве.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • У «Ауди Центра Красноярск» сменится генеральный директорУ «Ауди Центра Красноярск» сменится генеральный директор
  • Жилье в новостройках Красноярска обошло вторичку по ценам на 11%Жилье в новостройках Красноярска обошло вторичку по ценам на 11%
  • Красноярску дали дополнительный рейс на АбаканКрасноярску дали дополнительный рейс на Абакан
  • «Инрусинвест» построит медицинский центр в Красноярске«Инрусинвест» построит медицинский центр в Красноярске
  • Роман Гольдман продает автомобиль Aurus SenatРоман Гольдман продает автомобиль Aurus Senat
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.