Бывшего директора «Красноярск ТИСИЗ» осудили на 27 месяцев лишения свободы
Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор Владимиру Жаркову, бывшему гендиректору АО «Красноярск ТИСИЗ».
Обвинение просило для обвиняемого 4 года и 9 месяцев общего режима. Суд дал чуть меньше.
Компания КрасноярскТИСИз просит признать ее потерпевшей в деле о мошенничестве с метро
«Красноярский трест строительно-инженерных изысканий» подал в суд ходатайство о признании организации пострадавшей стороной в уголовном деле бывшего главы Минтранса края.
Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве объектов Росатома под Красноярском
Региональных представителей АО «Федеральный центр науки и высоких технологий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон» и директоров 2 коммерческих фирм заподозрили в мошенничестве.