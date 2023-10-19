Бывшего директора «Красноярск ТИСИЗ» осудили на 27 месяцев лишения свободы

Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор Владимиру Жаркову, бывшему гендиректору АО «Красноярск ТИСИЗ».

Его осудили в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору при составлении проектно-сметной документации строительства первой линии метрополитена в Красноярске.

В объединенной пресс-службе судов Красноярского края сообщили, что уголовное дело рассматривали в особом порядке, в связи с заключением досудебного соглашения.

Жаркова приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Его также обязали возместить ущерб вместе с Олегом Митволем.

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