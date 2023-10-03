Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве объектов Росатома под Красноярском

Региональных представителей АО «Федеральный центр науки и высоких технологий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон» и директоров 2 коммерческих фирм заподозрили в мошенничестве.

Их подозревают в преступных схемах при возведении объектов ГК «Росатом». Подробности рассказали в УФСБ России по Красноярскому краю.

По версии следствия, директор и начальник производственно-диспетчерского отдела обособленного подразделения «Железногорск» этого акционерного общества вступили в преступный сговор с двумя предпринимателями. В итоге они предоставили подложные акты выполненных работ по госконтракту между АО «ФЦНИВТ СНПО «Элерон» и ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами». Ущерб составил 7 млн рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России в отношении АО «ФЦНИВТ СНПО «Элерон».

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