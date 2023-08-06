Задержаны похитившие у строителя Егорова 98 млн рублей (видео)

Красноярские полицейские отчитались о раскрытии кражи 98 млн рублей с банковских счетов Владимира Егорова.

Напомним, Владимир Егоров, руководитель компании «Сибиряк» и почетный строитель Красноярского края, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве и продаже государству школы в г. Иланский.

Г-на Егорова задержали в мае 2023, а в июле стало известно, что неизвестные похитили с банковских счетов Владимира Владимировича 98 млн рублей — представители банка написали заявление в полицию.

После этого правоохранители установили, что преступники использовали поддельный паспорт и перевыпустили сим-карту потерпевшего и получили доступ к мобильному банку. Преступники успели обналичить 81 млн рублей, а операции по обналичиванию более 17 млн рублей сотрудники банка успели заблокировать.

В поисках подозреваемых участвовали сотрудники полиции, ФСИН и Росгвардии в нескольких регионах России.

Общими усилиями правоохранители установили и задержали пятерых причастных к хищению денег лиц.

По версии следствия, перевыпуск сим-карты организовал пятидесятилетний гражданин, трое других обналичивали деньги со счетов красноярского предпринимателя. Организатором оказался 41-летний заключенный одной из колоний Липецкой области.

В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщают, что расследование уголовного дела, возбужденного по п.б ч.4 ст. 158 УК РФ «Кража», продолжается.

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