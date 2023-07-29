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«Сибиряк» не оставляет планов по плотной застройке левого берега

«Сибиряк» не оставляет планов по плотной застройке левого берега
Иллюстрация: Яндекс

Дочерняя компания группы компаний «Сибиряк» вышла с инициативой об уплотнении застройки на территории бывшего Комбайнового завода.

#НОВОСТИ

«СЗ Суриков» инициирует публичные слушания с целью увеличить коэффициент интенсивности жилой застройки до 2,9 при нормативе более 1,9. Это необходимо компании для того, чтобы увеличить количество квадратных метров в ЖК «Суриков».

Информация появилась на сайте мэрии. И. о. главы города Вадим Войцеховский удовлетворил инициативу застройщика в части проведения публичных слушаний, подписав постановление об их проведении.  

СПРАВКА

 
Согласно проектным декларациям, ЖК «Суриков» строится на участке площадью более 21 тыс. кв. м. Жилой комплекс представляет собой два высотных здания площадью 41 тыс. кв. м.
 

Ранее «ДК» писал о том, что суд запретил «Сибиряку» строить ЖК «Новоостровский» на землях Комбайнового завода, так как земли перешли к «Сибиряку» с нарушениями, выявленными прокуратурой. Это решение касается 65 га земель, на которых еще не было начато строительство. Благодаря активности дольщиков, ЖК «Суриков не вошел в этот перечень и его строительство было возобновлено. При условии повышения коэффициента плотности застройщик сможет построить три жилых дома вместо двух.   

Добавим, сейчас экс-гендиректор компании Владимир Егоров находится под следствием по делу о мошенничестве, связанном со строительством школы. Недавно он был выпущен из-под ареста. Застройка площадки бывшего Комбайнового завода была одним из самых амбициозных планов как компании, так и лично г-на Егорова. В интервью телеканалу «Прима» он рассказывал о масштабных планах по освоению прибрежной территории, включая остров. Застройщик намеревался возвести 16 домов — около 1 млн кв. м. жилья. Сейчас компания «Сибиряк» не может строить в районе Комбайнового завода, однако на аффилированные компании этот запрет не распространяется.

По теме о застройке территории Комбайностроительного завода: 

 

 

Автор: Петр Савельев
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