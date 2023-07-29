«Сибиряк» не оставляет планов по плотной застройке левого берега
Дочерняя компания группы компаний «Сибиряк» вышла с инициативой об уплотнении застройки на территории бывшего Комбайнового завода.
«СЗ Суриков» инициирует публичные слушания с целью увеличить коэффициент интенсивности жилой застройки до 2,9 при нормативе более 1,9. Это необходимо компании для того, чтобы увеличить количество квадратных метров в ЖК «Суриков».
Информация появилась на сайте мэрии. И. о. главы города Вадим Войцеховский удовлетворил инициативу застройщика в части проведения публичных слушаний, подписав постановление об их проведении.
СПРАВКА
Ранее «ДК» писал о том, что суд запретил «Сибиряку» строить ЖК «Новоостровский» на землях Комбайнового завода, так как земли перешли к «Сибиряку» с нарушениями, выявленными прокуратурой. Это решение касается 65 га земель, на которых еще не было начато строительство. Благодаря активности дольщиков, ЖК «Суриков не вошел в этот перечень и его строительство было возобновлено. При условии повышения коэффициента плотности застройщик сможет построить три жилых дома вместо двух.
Добавим, сейчас экс-гендиректор компании Владимир Егоров находится под следствием по делу о мошенничестве, связанном со строительством школы. Недавно он был выпущен из-под ареста. Застройка площадки бывшего Комбайнового завода была одним из самых амбициозных планов как компании, так и лично г-на Егорова. В интервью телеканалу «Прима» он рассказывал о масштабных планах по освоению прибрежной территории, включая остров. Застройщик намеревался возвести 16 домов — около 1 млн кв. м. жилья. Сейчас компания «Сибиряк» не может строить в районе Комбайнового завода, однако на аффилированные компании этот запрет не распространяется.
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