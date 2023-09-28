На гендиректора Красноярского фонда жилстроя завели уголовное дело

Бывший генеральный директор Красноярского краевого фонда жилищного строительства Сергей Бердоусов подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении квартир работникам бюджетной сферы.

По версии следствия, в 2019 по госпрограмме, направленной на обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, министерство строительства Красноярского края выделило фонду субсидию на 170 млн рублей. Более 99 млн рублей предназначалось для обеспечения жильем работников бюджетной сферы. Эти средства направили на строительство 27 квартир в микрорайоне Солнечный. Квартиры там бюджетники могли получить на условиях договора найма.

В 2020...2022 Сергей Бердоусов совершил незаконные сделки: две квартиры перешли в собственность физических лиц, 14 квартир – учрежденной фондом коммерческой организации, еще 11 квартир – государственному предприятию Красноярского края в качестве отступного по неисполненным обязательствам. В результате 27 квартир общей площадью 2243 кв. м, оплаченных из субсидии, не были предоставлены работникам бюджетной сферы.

Сергей Бердоусов пока не задержан, уточнили в следственном комитете.

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