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В Красноярске завершили расследование дела ведущего Максима Гуревича

В Красноярске завершили расследование дела ведущего Максима Гуревича
Иллюстрация: соцсети Максима Гуревича

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении директора компании «Современное производство» Максима Гуревича и его зама. Их обвиняют в мошенничестве.

#НОВОСТИ
В январе 2023 Максим Гуревич был задержан в собственной квартире. По версии следствия, телеведущий, будучи еще и директором компании «Современное производство» похитил 3,5 млн рублей, выделенных из краевого бюджета на проведение мероприятия для одаренных детей. Он и его заместитель предоставили в Министерство спорта края фиктивные договоры и отчетные документы, которые подтверждали проведение мероприятий. Однако церемония прошла в ограниченном формате, стоимость работ была завышенной, а цена подарков для детей занижена. Например, экспертиза установила, что стоимость одного подарка составляла около 200 рублей, а по договору — 1560 рублей.
 
Обвиняемые возместили причиненный ущерб, сейчас им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
 
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Автор: Петр Савельев
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