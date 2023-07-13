Красноярскому телеведущему Максиму Гуревичу изменили меру пресечения
Октябрьский районный суд Красноярска удовлетворил ходатайство следователя об изменении директору компании «Современное производство» Максиму Гуревичу меры пресечения. Об этом сообщили в прокуратуре.
Домашний арест заменили на запрет определенных действий. Прокуратура края приняла во внимание, что Максим Гуревич внес 3 млн рублей в счет возмещения ущерба и сотрудничал со следствием. Он изобличил бывшего первого заместителя министра спорта Красноярского края Романа Сотникова.
По версии следствия, Роман Сотников незаконно распределил 5,5 млн рублей, предназначенных на проведение торжественного награждения одаренных детей.
Расследование уголовных дел продолжается.
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