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Строительство метро в Красноярске приостановлено

Строительство метро в Красноярске приостановлено
Иллюстрация: t.me/metrovkrsk

Компания субподрядчик строительства метро «Бамтоннельстрой-Красноярск» намерена отправить сотрудников в отпуск. В числе причин называют проблемы с разрешительной документацией

#НОВОСТИ

В Красноярске начали распространяется информация о приостановке строительства метро. Часть работников якобы заставляют написать заявления об уходе во временный оплачиваемый отпуск.

Компания-субподрядчик строительства метро «Бамтоннельстрой-Красноярск», по данным издания ДЕЛА, объясняет ситуацию проблемами с исходно-разрешительной документацией для работ.

Решение о частичном приостановлении строительства было принято в связи с тем, что генеральный подрядчик в лице АО «Моспроект-3» не предоставил исходно-разрешительную документацию для работ, тем самым не выполнив свои договорные обязательства перед подрядчиком. Выполнение работ на объекте в отсутствие документации запрещено градостроительным законодательством, – рассказали изданию в ООО «Бамтоннельстрой-Красноярск».

Однако, по данным портала NGS24.RU, в АО «Моспроект-3» заявляли, что документация предоставлена, а работы не приостанавливали. 

В ООО «Бамтоннельстрой-Красноярск» отмечают: в случае, если генеральный подрядчик предоставит необходимую исходно-разрешительную документацию, работа на объектах метро возобновится до конца 2023. 

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Автор: Петр Савельев
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