Банк требует признать банкротом экс-проектировщика метро в Красноярске
Банк «Открытие» подал иск о признании банкротом Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (АО «Красноярск ТИСИЗ»).
Иск поступил в арбитражный суд края накануне. Сумма исковых требований составляет 9,934 млн рублей.
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В Красноярск доставили еще один тоннелепроходческий комплекс для метро
Техника проложит второй тоннель от ул. Шахтеров до ул. Карла Маркса. Его протяженность составит 3,3 км.
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Большие надежды в большом городе: главные события Красноярска в 2023
2023 стал годом мощных запусков, эффектных проектов и громких событий. Самые масштабные и яркие точки уходящего года — в специальном бизнес-дайджесте «Делового квартала».
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Старые тоннели красноярского метро передадут в собственность края
Вопрос безвозмездной передачи тоннелей первой линии метро из собственности города в краевую обсуждали в Горсовете на заседании комиссии по бюджету, собственности и экономической политике.
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Красноярским метростроителям выплатили зарплату
С работниками полностью рассчитались за ноябрь 2023