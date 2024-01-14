Банк требует признать банкротом экс-проектировщика метро в Красноярске

Банк «Открытие» подал иск о признании банкротом Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (АО «Красноярск ТИСИЗ»).

Иск поступил в арбитражный суд края накануне. Сумма исковых требований составляет 9,934 млн рублей.

«Красноярск ТИСИЗ» занимался корректировкой проекта строительства метро в Красноярске. В 2023 году председателя совета директоров компании Олега Митволя приговорен к 4,5 годам лишения свободы по делу хищениях при проектировании метро. А бывший гендиректор «Красноярск ТИСИЗ» Владимир Жарков был признан виновным в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору при составлении проектно-сметной документации строительства первой линии метрополитена. Его приговорили к двум годам и трем месяцам колонии общего режима. Вместе с Оелгом Митволем они должны возместить весь ущерб.

Напомним, сейчас идет строительство первой линии метрополитена. В 2022 было подписано соответствующее соглашение с ГК «Моспроект-3». Компания стала подрядчиком строительства метро. Субподрядчиком выступает ГК «Бамтоннельстрой-Мост», которая выполнит 75% строительно-монтажных работ по контракту. ГК «Моспроект-3» разработает проектно-сметную документацию и построит две станции: «Улица Высотная» и «Улица Копылова», перегонные тоннели и притоннельные сооружения. Специалисты ГК «Бамтоннельстрой-Мост» возведут перегонные тоннели, станционные комплексы и притоннельные сооружения, в состав которых войдут три подземных остановочных пункта: «Вокзальная», «Площадь Революции», «Карла Маркса» и наземный – «Улица Шахтеров».

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