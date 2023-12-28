Большие надежды в большом городе: главные события Красноярска в 2023

2023 стал годом мощных запусков, эффектных проектов и громких событий. Самые масштабные и яркие точки уходящего года — в специальном бизнес-дайджесте «Делового квартала».

Конец декабря — уже традиционное время для годовой рефлексии. Подготовился к ней и «Деловой квартал»: собрали в одном тексте самые запоминающиеся события года. Они притягивали внимание, становились поводами громких дискуссий, удивляли и даже шокировали, подтверждали прогнозы и рушили сценарии — неизменно выходя в публичное поле.

Скандал года — для тех, кто готов к любым новостям

Конец 2023 был богат на события, мимо которых не смог пройти никто: одним из таких стала история, развернувшаяся вокруг холдинга Goldman Group и его основателя Романа Гольдмана. В ноябре стало известно, что компании бизнесмена допустили технический дефолт по облигациям на общую сумму практически в 36 млн рублей. В начале ноября на сайте «Агро Вклад», связанного с холдингом Goldman Group, появилось сообщение о приостановке его деятельности, а в супермаркетах стали закрывать отделы «Мясничего» (входит в Goldman Group). Параллельно с этим Романа Гольдмана досрочно лишили мандата депутата Заксобрания.

В декабре на имущество Goldman Group наложили арест: под ним оказались 383 объекта стоимостью около 830 млн рублей. Арестовали в том числе и личное имущество Романа Гольдмана — шесть объектов стоимостью 3,5 млн рублей. Сообщали и о грядущем аресте еще 136 транспортных средств и спецтехники на общую сумму более 210 млн рублей. Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье мошенничество в отношении Романа Гольдмана.

Факт. В начале декабря стало известно: предположительно, бизнесмен находится в Стамбуле. Страну покинула и его семья.

Цифра. На декабрь 2023 имущество Романа Гольдмана и Goldman Group, находящееся под арестом, оценивают в 1,5 млрд рублей.

Иллюстрация: Заксобрание Красноярского края

Гольдман ведет очень рискованный бизнес. У нас с ним и тогда, и сейчас были публичные разговоры. Ничего не говорил за глаза, мы говорили с ним открыто и честно. На тот момент моя позиция не получила поддержки. Мне говорили о том, что я просто завидую успешному предпринимателю Роману Гольдману. Хотя для меня все было очевидно и понятно. Вся схема, которая в тот момент делалась — тоже была понятна», — цитирует предпринимателя Константина Сенченко ТВК.

Потребительская радость года — для тех, кто знает толк в красоте

Весной бьюти-ритейл Красноярска набрал цвет: в начале марта начал работу первый для города магазин парфюмерно-косметической сети «Золотое яблоко». Торговый зал разместился на первом этаже ТРЦ «Планета». Торговая площадь бьюти-маркета составляет 885 кв. м. О запланированном запуске «Золотого яблока» в Красноярске стало известно в ноябре 2022: тогда в пресс-службе «Планеты» сообщили, что первый магазин парфюмерно-косметической сети откроют на месте закрывшегося Adidas.

Факт. Праздничное открытие «Золотого яблока» в Красноярске длилось три дня. Одним из главных лотов стала бьюти-зона, где работали звездные визажисты страны: Александра Кириенко, Гоар Аветисян, Сердар Камбаров. Без знакомых красноярских лиц — например, Александры Шопенко, Алины Казерской и Ольги Волошиной — тоже не обошлось!

Цифра. На старте в «Золотом яблоке» заявляли больше 31 000 артикул, а среди заявленных брендов больше 840 единиц.

Иллюстрация: ТРЦ «Планета»

Раньше, когда мы только начинали, в Красноярск привозили всех самых крутых преподавателей по макияжу и мы всегда ходили на все обучения. У нас была такая мощная визажистская тусовка! Потом постепенно всё сошло на нет и мастер-классы от приезжих стали редкостью. Эти три дня в ЗЯ были глотком свежемго воздуха!», — так писала о работе на открытии «Золотого Яблока» красноярский визажист Ольга Волошина.

Строительство года — для тех, кто умеет ждать

В 2023 в новую фазу вошли работы проекта, реализации которого ждут (без преувеличения!) сотни тысяч красноярцев. В городе снова сняли с паузы возведение красноярского метро: строительство возобновляли и приостанавливали несколько раз кряду. В этом ноябре работы снова поставили на паузу: на этот раз из-за проблем с разрешительной документацией и выплат. В декабре губернатор региона Михаил Котюков подчеркнул, что в строительстве метрополитена действительно появляются сложности время от времени, но о передвижении сроков работ на данный момент речи не идет.

Факт. В 2023 прошла череда задержаний и судов среди бизнесменов и чиновников, которые имели отношение к работам, связанных со строительством метрополитена. Одним из самых громких стало дело Олега Митволя: в сентябре его признали виновным в хищении 954 млн рублей, выделенных на строительные работы, и осудили на 4 года и 6 месяцев колонии строгого режима.

Цифра. В 2024 на строительство метро в Красноярске выделят 32 млрд рублей — эти средства уже заложили в бюджет региона.

Иллюстрация: t.me/metrovkrsk

Проект действительно уникальный, таких объектов в стране до этого не создавалось. Новый технический регламент, новые технические требования создает министерство строительства РФ, и в Красноярске, Нижнем Новгороде и Челябинске строятся такие объекты. Не все получается с первого раза, есть определенные технические сложности, но тем не менее, мы работаем. Красноярский край выполняет свои обязательства в полной мере. Проект продвигается, периодически трудности возникают, для таких масштабных проектов это понятная ситуация. Изначально определенные сроки не сдвигаются на сегодняшний день. Вся работа будет организована в этом ключе. Держим на постоянном контроле», — прокомментировал Михаил Котюков во время одного из своих эфиров.

Экологический проект года — для тех, кто умеет беречь

Экологическая повестка в Красноярском крае славится завидно-устойчивой популярностью. А значит, и проекты должны соответствовать. Так, в октябре 2023 горно-металлургическая компания «Норникель» запустила первую очередь Серной программы. Ее цель — снизить выброс диоксида серы в Норильске на 45%, а затем и на 90%, тем самым существенно улучшив качество жизни в городе. По плану компании, на полную мощность программа выйдет в 2024. О том, как устроен проект масштабной экомодернизации, «ДК» рассказывал здесь.

Факт. Программа реализуется в Норильском и Кольском дивизионах.

Цифра. В 2022 «Норникель» потратил на реализацию мероприятий, связанных с климатической повесткой, 8,9 млрд рублей.

Иллюстрация: t.me/nornickel_official

Мы показали, что можем справляться с устаревшими производствами и возникающими социальными вопросами, умеем делать большие программы по модернизации и решению экологических проблем. Оба этих рычага у нас есть в распоряжении, и, используя их, мы решим проблему чистого воздуха в Норильске», — так комментировал запуск программы президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Круиз года — для тех, кто ценит близкое

Верим во внутренний туризм и то, что мини-путешествие в пределах города имеет все шансы стать захватывающим опытом. Одно из доказательств — круизы на «ЭкоходЪ», первом в России пассажирском катамаране на электродвижении. В нем забота о природе не исключает максимальный комфорт для пассажиров.

Факт. На «ЭкоходЪ» доступны несколько типов маршрутов. Можно прокатиться от Красноярска до Дивногорска или выбрать рейс по Енисею — прогулочный формат либо вариант с экскурсией.

Цифра. «ЭкоходЪ» предлагает несколько тарифов, стоимость которых варьируется в зависимости от дня недели и категории билета. Самая высокая цена рейса — 2 500 рублей.

Иллюстрация: ecohod-enisei.ru

Абсолютный „мастхэв“ этого лета для красноярцев, обязательный пункт для гостей наряду со Столбами, ГЭС, Историческим кварталом. Детям на борту станет скучновато уже через полчаса. Эмоции: восторг, умиротворение, релакс. Если вы когда-нибудь сплавлялись, то очень похоже, только не нужно выходить из зоны комфорта. Бонус: шикарные видовые фото. Самые прошаренные загрузились с комплектами платьев и наснимались от души. Совет: по максимуму очистить память телефона перед поездкой», — так описали эко-рейс по воде в Telegram-канале «Бал дебютанток».

Спортивный тренд года — для тех, кто готов к новому

Сапбординг по-сибирски становится «новым черным» не только в професииональном водном спорте: он набирает обороты и как доступный горожанам отдых, и как инструмент тимбилдинга. В Красноярске центральным сап-оплотом стал SUP Club DOSKA, который базируется на территории речного клуба «Остров». За первый летний сезон жители города и гости «Острова» увидели массовый сап-заплыв в деловых костюмах «Классика после работы», розовый флешмоб «Barbie-заплыв», соревнования на сапах в честь Всероссийского дня сапбординга, и даже субботник на воде. И, конечно, открытие первой сап-станции на Енисее — с этого и началось пришествие культуры сапбординга в красноярские массы.

Факт. Отдых на сапах не требует специального обмундирования или обязательного наличия опыта — любительский сапбординг сейчас доступен каждому.

Цифра. «Классика после работы» и Barbie-заплыв охватили больше 150 человек.

Иллюстрация: vk.com/doska_sup_club

«На Бизнес-пикнике несколько десятков предпринимателей впервые встали на сапы и познакомились с новым для себя видом спортивного отдыха», — отмечала в интервью «ДК» Агата Гавричкова, руководитель «Острова».

Культурный проект года — для тех, кто не боится выходить за пределы

С октября по ноябрь в городе проходил Красноярский фестиваль искусств «Хворостовский». Стать его гостями можно было на нескольких площадках, уже ставшими традиционными: события «Хворостовского» поместили на сцены Красноярской краевой филармонии и Красноярского театра оперы и балета. «ДК» подготовил большое интервью, посвященное фестивалю: в нем Евгений Стодушный, генеральный директор Красноярской краевой филармонии и продюсер фестиваля, рассказал все о наполнении и знаковых моментах «Хворостовского».

Факт. В 2023 центральной темой фестиваля выбрали наставничество. Передача традиций исполнительского мастерства от наставника к ученику воплотилась в выступлениях, где звезды мировой оперы выходили на сцену вместе со своими учениками и молодыми лауреатами.

Цифра. В 2023 фестиваль впервые охватил одновременно не один город, а сразу три. Кроме непосредственно Красноярска, приуроченные к фестивалю выступления прошли в Новосибирске и Москве.

Иллюстрация: vk.com/krasfil

Мне думается, что фестиваль, посвященный Дмитрию Хворостовскому, должен охватывать не только культурные центры России, но и выходить за ее пределы. Сам Дмитрий Александрович часто говорил, что его миссия — быть русским артистом и петь русскую музыку. Теперь эту миссию должен взять на себя фестиваль», — говорил Евгений Стодушный в интервью «ДК».

Виртуальная реальность года — для тех, кто хочет знать больше

В ноябре 2023 цифровая экосистема МТС анонсировала запуск путеводителя с элементами дополненной реальности по экопарку «Гремячая грива». Аудиогид, который создали при поддержке туристско-информационного центра Красноярского края, рассказывает о древнейшей истории экопарка. Маршрут начинается от визит-центра № 1 и проходит по самой популярной части экопарка, включая природные тропы и смотровые площадки. Аудиогид знакомит пользователей с уникальной историей и флорой «Гремячей Гривы»: например, вулканом, который был на месте Николаевской сопки миллионы лет назад; обитателями древнего моря и жизнью доисторических племен. Элементы дополненной реальности дают возможность понять, как выглядели древний вулкан и мамонты, а также цветы и папоротники, которые украшают сибирские леса.

Иллюстрация: пресс-служба МТС

Факт. Еще одним запуском МТС, поддерживающим развитие внутреннего туризма, стал цифровой гастрогид: в компании создали онлайн-путеводитель по локальной кухне Сибири.

Цифра. Этот аудиогид стал первым путеводителем по «Гремячей гриве», в который внедрили элементы дополненной реальности.

За последние несколько лет МТС в Красноярском крае запустила несколько проектов, направленных на поддержку местного туризма. В Красноярске и Дивногорске действуют бесплатные цифровые экскурсии „Городские легенды“, виртуальный тур по национальному парку „Красноярские столбы“ расскажет о настоящем „месте силы“, а цифровой путеводитель по экопарку „Гремячая грива“ познакомит с богатой флорой и фауной Сибири. Наш гид по экопарку получился „народным“ — в его создании приняли участие и известные красноярские ученые, и юные художники, которые специально для нашего проекта нарисовали лесные растения. С цифровым путеводителем по „Гремячей гриве“ можно узнать еще больше интересных фактов о Красноярском крае, его природе и истории», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Стартап года — для тех, кто не видит препятствий

2023 стал драйвером и для производственного сегмента Красноярска. Предприятия увеличили обороты, расширили линейки, зашли в новые ниши. Так, одним из самых заметных запусков стал «Варяг» — вездеход, производство которого в этом году начала компания «АльянсСервис». Именно этот проект принес победу в номинации «Предприниматель года» основателю компании Андрею Климовичу.

Факт. Снегоболотоход «Варяг» создан с учетом условий эксплуатации на Крайнем Севере. Его сконструировали как технику, предназначенную для предприятий, основной профиль которых — добыча ресурсов. Но одновременно с таким функционалом «Варяг» подходит и для гражданского рынка.

Цифра. Первую модель вездехода родом из Красноярска сконструировали и собрали за шесть месяцев.

Иллюстрация: vk.com/varyagtruck

Несмотря на то, что первый образец мы строили в гараже на 100 квадратов, а производство, инструмент, оборудование создавали с нуля — получился автомобиль, который не нужно переделывать», — рассказал Андрей Климович в разговоре с «Деловым кварталом».

Больше о главных событиях года:

Итоги года: «Деловой квартал» выпустил финальный номер 2023

Основная линия материалов в нем посвящена тому, с чем красноярский бизнес подошел к концу года и чего ждет от следующего.

Мы дарим признание! — какой была премия «Человек года-2023»

Масштабные, яркие, честные — такими были победы, которые мы пережили на торжественной церемонии вручения наград премии «Человек года-2023». Рассказываем, каким было главное бизнес-событие года.

Все о корпоративном спорте: Бизнес-сессия на гольф-поле

7 красноярских компаний поделились кейсами внедрения, развития и даже возрождения корпоративного спорта.

Круиз в лето красноярского бизнеса

В этом году команда «Делового квартала» впервые провела Бизнес-Пикник не за пределами города, а в нескольких километрах от центра Красноярска. Рассказываем, каким он получился на этот раз.

Героини нашего времени: чем удивил Бизнес-девичник 2023

Документальный спектакль, деловой fashion-показ, весенние инсайты и неповторимые эмоции — рассказываем, как прошел главный закрытый ивент весны, созданный «Деловым кварталом».