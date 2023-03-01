В Красноярске открылся магазин «Золотое Яблоко»
Сегодня в ТРЦ «Планета» на площадях магазина Adidas открылось «Золотое Яблоко». Пока магазин косметики и парфюмерии работает в техническом режиме.
Официальное открытие в праздничном формате будет позже. В пресс-службе торговой сети DK.RU рассказали, что торговая площадь магазина составит 885 кв. м, SKU на старте — больше 31 000, брендов на старте — больше 840.
Справка
Компания «Золотое Яблоко» была основана в 1996. В 2021 сеть впервые вышла за пределы России, открыв магазин в Белоруссии, а в 2022 — открылись 2 магазина в Казахстане. Сейчас сеть насчитывает 35 магазинов, больше 3000 брендов и 120000 SKU. В 2022 компания стала самой быстрорастущей в России в в категории non-food, на основании рейтинга INFOLine Retal Russia TOP-100 2022 года. E-commerce «Золотого Яблока» занимает 1 место в рейтинге Data Insight 2021 года в бьюти-сегменте и 34 в общем.
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