Магазин займет 885 квадратных метров на первом этаже ТРЦ «Планета».

Первый магазин парфюмерно-косметической сети «Золотое яблоко» в Красноярске откроется в начале марта 2023. Торговый зал развернется на первом этаже ТРЦ «Планета». Как сообщили «Деловому кварталу» в отделе маркетинга торгового центра, это произойдет в первой декаде марта. Конкретная дата открытия на данный момент неизвестна.

О планируемом открытии магазина «Деловой квартал» писал в ноябре 2022. Тогда в пресс-службе «Планеты» изданию сообщили, что первый магазин сети откроют на месте закрывшегося Adidas.

В 2ГИС уже существует карточка магазина, а на сайте «Планеты» указано, что парфюмерный супермаркет будет работать с 10:00 до 22:00.

До открытия оффлайн-магазина жителям Красноярска доступны онлайн-покупки через интернет-магазин сети, который был запущен в 2018.

«Золотое яблоко» — торговая сеть по продаже косметики и парфюмерии, в котором представлены товары как масс-маркета, так и класса люкс. Первый магазин появился в Екатеринбурге, а с 2017 начались открытия точек в центральных городах России.

Кроме того, бренд владеет изданием Flacon, который позиционируется как «первый экспертный журнал о красоте без цензуры». Он доступен в бумажном варианте и онлайн-формате.

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