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В Красноярске в «Планете» открывается магазин «Рив Гош»

В Красноярске в «Планете» открывается магазин «Рив Гош»
Иллюстрация: «Рив Гош»

На этой неделе в торгово-развлекательном центре «Планета» откроется магазин косметики «Рив Гош».

#НОВОСТИ
Он был закрыт на реконструкцию в начале января. Торговую точку откроют 25 февраля. Там будут представлены такие бренды как Clinique, CAROLINA HERRERA, Carven, Estee Lauder, Clarins, Caudalie, FRESH LINE, DiVina Bellezza, Dior, Dr. Jart+, Elie Saab и другие.  
 
Также в марте в «Планете» откроется первый магазин сети по продаже косметики и парфюмерии «Золотое яблоко». Он разместится на площадях закрытого в начале года магазина Adidas.

Справка

 
«Рив Гош» — российская парфюмерно-косметическая сеть, была основана в 1995 году в Санкт-Петербурге. Сегодня на территории России работает 251 магазин сети. Большая часть из них находится в Москве (55) и Санкт-Петербурге (47). В Красноярске открыто два магазина.
 

 

 

Автор: Петр Савельев
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