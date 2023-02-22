В Красноярске в «Планете» открывается магазин «Рив Гош»
На этой неделе в торгово-развлекательном центре «Планета» откроется магазин косметики «Рив Гош».
Он был закрыт на реконструкцию в начале января. Торговую точку откроют 25 февраля. Там будут представлены такие бренды как Clinique, CAROLINA HERRERA, Carven, Estee Lauder, Clarins, Caudalie, FRESH LINE, DiVina Bellezza, Dior, Dr. Jart+, Elie Saab и другие.
Также в марте в «Планете» откроется первый магазин сети по продаже косметики и парфюмерии «Золотое яблоко». Он разместится на площадях закрытого в начале года магазина Adidas.
Справка
«Рив Гош» — российская парфюмерно-косметическая сеть, была основана в 1995 году в Санкт-Петербурге. Сегодня на территории России работает 251 магазин сети. Большая часть из них находится в Москве (55) и Санкт-Петербурге (47). В Красноярске открыто два магазина.
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