Арестовано имущество Романа Гольдмана на 1,5 млрд рублей
Полицейские продолжают следственные действия и провели дополнительные обыски у сотрудников Goldman Group, родственников подозреваемого, а также на заимке в Манском районе.
В суды переданы материалы о наложении ареста на имущество, а именно спецтехнику, на сумму более 700 млн рублей. Общая сумма наложенного ареста сейчас превышает 1,5 млрд рублей. Помимо того, следователи полиции назначили финансово-аналитическое исследование расчётных счетов всех предприятий, входящих в группу компаний, чтобы исключить или подтвердить факты нецелевого и противоправного расходования денежных средств. В Центробанк направлен запрос о предоставлении акта проверки кооператива для дальнейшего использования его при назначении судебно-бухгалтерских и судебно-финансовых экспертиз.
Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье мошенничество в отношении г-на Гольдмана. Предположительно сейчас он находится в Стамбуле.
Напомним, в начале ноября 2023 на сайте «АгроВклад», связанного с холдингом Goldman Group, разместили сообщение о приостановке его деятельности.
С 9 ноября 2023 закрылись офисы в Красноярске и Абакане. Также в супермаркетах стали закрывать отделы «Мясничего» (входит в Goldman Group).
Помимо того, торговый дом «Мясничий» и «Объединение АгроЭлита», которые входят в управляющую компанию «Гольдман групп» допустили технические дефолты по облигациям.
Также Романа Гольдмана лишили мандата депутата Заксобрания.
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