Красноярский предприниматель Роман Гольдман находится в Стамбуле

Сотрудники полиции установили, что экс-депутат Заксобрания и предприниматель Роман Гольдман в настоящее время находится не на территории Российской Федерации.

Как рассказал сегодня журналистам Александр Речицкий, начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю, 30 октября он вылетел из Красноярска в Москву, далее отправился в Минск, Стамбул и на Мальдивы. Затем он вновь вернулся в Турцию. Его семья покинула страну еще раньше.

Его близкие родственники и знакомые также были опрошены, прошли обыски по месту их жительства, направлены запросы в НЦБ Интерпол.

По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности «Голдман Групп» будет подготовлено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и объявлении лица в международный розыск», – отметил Александр Речицкий, начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Он также сообщил, что сейчас наложен арест на 383 объекта стоимостью около 830 млн рублей, принадлежащих «Голдман Групп». Арестовано в том числе и личное имущество Романа Гольдмана, это 6 объектов стоимостью 3,5 млн рублей. В ближайшее время арестуют еще 136 транспортных средств и спецтехники на общую сумму более 210 млн рублей.