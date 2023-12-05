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Красноярский предприниматель Роман Гольдман находится в Стамбуле

Красноярский предприниматель Роман Гольдман находится в Стамбуле
Иллюстрация: Заксобрание Красноярского края

Сотрудники полиции установили, что экс-депутат Заксобрания и предприниматель Роман Гольдман в настоящее время находится не на территории Российской Федерации.

#НОВОСТИ
Как рассказал сегодня журналистам Александр Речицкий, начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю, 30 октября он вылетел из Красноярска в Москву, далее отправился в Минск, Стамбул и на Мальдивы. Затем он вновь вернулся в Турцию. Его семья покинула страну еще раньше.
 
Его близкие родственники и знакомые также были опрошены, прошли обыски по месту их жительства, направлены запросы в НЦБ Интерпол.  
По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности «Голдман Групп» будет подготовлено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и объявлении лица в международный розыск», – отметил Александр Речицкий, начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Он также сообщил, что сейчас наложен арест на 383 объекта стоимостью около 830 млн рублей, принадлежащих «Голдман Групп». Арестовано в том числе и личное имущество Романа Гольдмана, это 6 объектов стоимостью 3,5 млн рублей. В ближайшее время арестуют еще 136 транспортных средств и спецтехники на общую сумму более 210 млн рублей.
 
Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье мошенничество в отношении Романа Гольдмана. В начале ноября 2023 на сайте «Агро Вклад», связанного с холдингом Романа Гольдмана Goldman Group, разместили сообщение о приостановке его деятельности. С 9 ноября 2023 закрылись офисы в Красноярске и Абакане. Также в супермаркетах стали закрывать отделы «Мясничего» (входит в Goldman Group). Помимо того, торговый дом «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита», которые входят в управляющую компанию «Гольдман групп» допустили технические дефолты по облигациям. Накануне Романа Гольдмана лишили мандата депутата Заксобрания.
Автор: Петр Савельев
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