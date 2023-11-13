Пайщики закрывшегося кооператива «Агро Вклад» обратились в полицию

В ГУ МВД России по Красноярскому краю прошла встреча с пайщиками сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», связанного с холдингом Романа Гольдмана Goldman Group.

На прошлой неделе на сайте «Агро Вклада» появилось сообщение о приостановке его деятельности. С 9 ноября 2023 закрылись офисы в Красноярске и Абакане. В пресс-службе краевой полиции рассказали, что пайщикам предложили по электронной почте подать заявление о досрочном расторжении договоров. Теперь они обеспокоены тем, что могут потерять вложенные денежные средства.

Пайщики на встрече с начальником ГУ МВД России по Красноярскому краю Александром Речицким написали коллективное заявление. Всего пока заявления поступили от 27 человек.

Источник, близкий к Goldman group, сообщил NGS24.RU, что деньги вкладчикам будут выплачивать в соответствии с условиями договоров. Для этого нужно подать заявление на досрочное расторжение договора в сельхозкооператив.

До недавнего времени этот финансовый инструмент оставался одним из наиболее востребованных ввиду доступности, но на сегодня у фермерских хозяйств и сельхозтоваропроизводителей появились другие эффективные варианты привлечения средств на проведение сезонных полевых работ и развитие. Поэтому руководством СКПК «Агро Вклад» принято решение приостановить оформление новых договоров по программам сбережений и приступить к снижению долговой нагрузки», — пояснил изданию источник причины закрытия проекта.

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