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Пайщики закрывшегося кооператива «Агро Вклад» обратились в полицию

Пайщики закрывшегося кооператива «Агро Вклад» обратились в полицию
Иллюстрация: ededchechine / ru.freepik.com

В ГУ МВД России по Красноярскому краю прошла встреча с пайщиками сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», связанного с холдингом Романа Гольдмана Goldman Group.

#НОВОСТИ
На прошлой неделе на сайте «Агро Вклада» появилось сообщение о приостановке его деятельности. С 9 ноября 2023 закрылись офисы в Красноярске и Абакане. В пресс-службе краевой полиции рассказали, что пайщикам предложили по электронной почте подать заявление о досрочном расторжении договоров. Теперь они обеспокоены тем, что могут потерять вложенные денежные средства.
 
Пайщики на встрече с начальником ГУ МВД России по Красноярскому краю Александром Речицким написали коллективное заявление. Всего пока заявления поступили от 27 человек.
 
Источник, близкий к Goldman group, сообщил NGS24.RU, что деньги вкладчикам будут выплачивать в соответствии с условиями договоров. Для этого нужно подать заявление на досрочное расторжение договора в сельхозкооператив.
До недавнего времени этот финансовый инструмент оставался одним из наиболее востребованных ввиду доступности, но на сегодня у фермерских хозяйств и сельхозтоваропроизводителей появились другие эффективные варианты привлечения средств на проведение сезонных полевых работ и развитие. Поэтому руководством СКПК «Агро Вклад» принято решение приостановить оформление новых договоров по программам сбережений и приступить к снижению долговой нагрузки», — пояснил изданию источник причины закрытия проекта.
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Автор: Петр Савельев
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