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Роман Гольдман продает автомобиль Aurus Senat

Роман Гольдман продает автомобиль Aurus Senat
Иллюстрация: DROM

В Красноярске продают единственный в городе Aurus Senat за 42 млн рублей. Он принадлежит депутату Законодательного собрания края Роман Гольдману, владельцу Goldman Group.

#НОВОСТИ
В объявлении говорится, что у автомобиля есть пробег в 1700 километров. Двигатель машины — 4,4 литра, 598 лошадиных сил, полный привод, коробка автомат. 
 
Практически новый автомобиль. Приобретался у официального дилера. Максимальная, богатая комплектация. Полностью обклеен плёнкой. Продажа от собственника. Автомобиль в лизинге. Возможна переуступка, возможен выкуп и продажа», — говорится в объявлении.
Наши коллеги из NGS24.RU выяснили, что автомобиль Aurus Senat принадлежит Роману Гольдману. 
Машина классная, машина кайфовая, но не совсем она для меня, как агрария. Потому что у нас сейчас идет стройка, у нас коровы, у нас не везде есть асфальт, а эта машина такая статусная. Я когда покупал, то не совсем предполагал, что на ней не везде [можно проехать], это машина для города, для статуса, для престижа», — рассказал Роман Гольдман.
Он уточнил, что сборка машины была индивидуальная. Автомобиль он ждал 10 месяцев и продает за ту сумму, за которую приобретал. 
 
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Автор: Петр Савельев
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