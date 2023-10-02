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Роман Гольдман закрывает производство тушёнки

Роман Гольдман закрывает производство тушёнки
Иллюстрация: Мясничий

С октября 2023 Goldman Group продолжит глубокую переработку мяса только по крупным государственным контрактам, а с розничного рынка уйдет полностью.

#НОВОСТИ
Об этом пишет Telegram-канал Борус со ссылкой на представителей компании.
 
В Goldman Group это решение объяснили двумя причинами. Во-первых, рынок мясной консервации сильно изменился в пандемию и с началом СВО. Сейчас очень много производителей этой продукции. Во-вторых, Goldman Group планирует существенно расширить свиноводческий комплекс и уже получил федеральное финансирование. Это направление вместе с производством молока и говядины пока станет для холдинга приоритетным.
 
Сейчас производитель активно распродает тушенку под брендом «Мясничий».
 
Goldman Group занимается растениеводством, животноводством, производством комбикормов, мясопереработкой, дистрибуцией, в том числе через собственную розничную сеть «Мясничий», а также оптово-розничной торговлей нефтепродуктами.
 
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Автор: Петр Савельев
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