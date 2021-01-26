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Холдингу Goldman Group официально присвоен кредитный рейтинг

Холдингу Goldman Group официально присвоен кредитный рейтинг
Иллюстрация: Goldman Group

Крупнейшее кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА», аккредитованное Банком России, впервые присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО УК «Голдман Групп» на уровне ruBB+.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Как отмечают в агентстве, ПАО УК «Голдман Групп» является материнской консолидирующей компанией сибирского холдинга Goldman Group, занимающегося растениеводством, животноводством, производством комбикормов,  мясопереработкой, дистрибуцией, в том числе через собственную розничную сеть «Мясничий», а также оптово-розничной торговлей нефтепродуктами.

УК «Голдман Групп» управляет текущей и стратегической деятельностью многопрофильного холдинга, владея 100% акций во всех операционных компаниях группы. Юридическое структурирование холдинга завершилось в начале 2020 г., тогда же на базе собственного мясоперерабатывающего завода запущено промышленное производство мясной консервации, ставшей ключевым драйвером роста в среднесрочной перспективе.

По данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО за 9 месяцев 2020 г. активы холдинга Goldman Group составляют 14,3 млрд руб., капитал - 11,2 млрд руб.

Отметим, что в России официальным рейтингом на уровне ruBB+ и стабильным долгосрочным прогнозом обладают единицы компаний и выпусков ценных бумаг, в Сибири - это холдинг Goldman Group и государственные облигации Томской области.

 

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