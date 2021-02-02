«Мясничий» начал продажи тушенки на крупнейшем маркетплейсе Восточной Европы

Продукция красноярского производителя теперь доступна на Wildberries, на площадке представлены мясные консервы, включая халяль и блюда из мяса сибирской дичи.

В Goldman Group называют это «стратегией бесшовного доступа» к покупателю.

C Wildberries заключен прямой контракт: поставки осуществляются со склада мясоперерабатывающего завода в распределительный центр, минуя посредников», - поясняют в компании.

Продукция «Мясничего» представлена и на Ozon: кроме тушенки покупателям доступны готовые обеды – каши с мясом и овощами, консервы из дичи, блюда народов мира – хашлама и гуляш, халяль и паштеты.

Напомним, у компании есть и собственный интернет-магазин с сервисом доставки, а также контракт с одной из популярных служб доставки еды.