Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.09
96,64
103,09
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Роману Гольдману не удалось победить Березовский суд

Роману Гольдману не удалось победить Березовский суд
Иллюстрация: ВК

Красноярский депутат и предприниматель Роман Гольдман не смог оспорить решение суда, вынесшего ему приговор по уголовной статье.

#НОВОСТИ

Напомним, Роману Гольдману был вынесен приговор за небрежное хранение огнестрельного оружия, из которого пытались убить человека (часть 1 статьи 224 УК). В марте 2023 г-на Гольдмана оштрафовали на 80 тыс. рублей по уголовной статье. Депутат своей вины не признал, хотя и выплатил сумму штрафа. Затем решил оспорить приговор в Березовском суде. Однако доводы адвокатов бизнесмена остались бе удовлетворения.  Вердикт остался без изменений, приговор вступил в законную силу.  

Читайте по теме:

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Кому отдали места в Горсовете лидеры партийКому отдали места в Горсовете лидеры партий
  • Какие рестораны Красноярска будут бороться за гастропремию WhereToEat RussiaКакие рестораны Красноярска будут бороться за гастропремию WhereToEat Russia
  • Красноярское метро снова стало предметом совещания в МосквеКрасноярское метро снова стало предметом совещания в Москве
  • Снова лето: погода на предстоящей неделе в КрасноярскеСнова лето: погода на предстоящей неделе в Красноярске
  • Пятый элемент: красноярские ученые сделали высокопрочный бетон из стеклаПятый элемент: красноярские ученые сделали высокопрочный бетон из стекла
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.