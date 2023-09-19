Роману Гольдману не удалось победить Березовский суд

Красноярский депутат и предприниматель Роман Гольдман не смог оспорить решение суда, вынесшего ему приговор по уголовной статье.

Напомним, Роману Гольдману был вынесен приговор за небрежное хранение огнестрельного оружия, из которого пытались убить человека (часть 1 статьи 224 УК). В марте 2023 г-на Гольдмана оштрафовали на 80 тыс. рублей по уголовной статье. Депутат своей вины не признал, хотя и выплатил сумму штрафа. Затем решил оспорить приговор в Березовском суде. Однако доводы адвокатов бизнесмена остались бе удовлетворения. Вердикт остался без изменений, приговор вступил в законную силу.

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