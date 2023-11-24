Романа Гольдмана хотят объявить в международный розыск
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье мошенничество в отношении Романа Гольдмана, экс-депутата Заксобрания края и соучредителя Goldman Group.
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Романа Гольдмана лишили мандата депутата Заксобрания Красноярского края
Решение приняли на сессии Заксобрания. Депутаты поддержали постановление о досрочном прекращении полномочий депутата.
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Компании Романа Гольдмана допустили технический дефолт по облигациям
Общая сумму неисполненных обязательств составляет почти 36 млн рублей.
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В Красноярске закрывают магазины «Мясничий»
Полки многих магазинов уже опустели, часть торговых точек и вовсе закрыта. Некоторые продолжают работать, но тоже готовятся к закрытию.
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На дочку Goldman Group намерены подать иск о банкротстве
«Группа Продовольствие» намерена подать иск в арбитражный суд Красноярского края о признании банкротом ООО «АгроЭлита», дочки Goldman Group.16.11.2023Новости ДККрасноярск
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УК «Голдман Групп» допустила технический дефолт по облигациям
Управляющая компания не выплатила купонный доход за 27-й купонный период по облигациям серии 001Р-02, сообщает FinamBonds.