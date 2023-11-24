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Романа Гольдмана хотят объявить в международный розыск

Романа Гольдмана хотят объявить в международный розыск
Иллюстрация: Заксобрание Красноярского края

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье мошенничество в отношении Романа Гольдмана, экс-депутата Заксобрания края и соучредителя Goldman Group.

#НОВОСТИ
В офисе компании и по месту жительства предпринимателя проходят обыски. Руслан Северин, начальник Главного следственного управления МВД России по Красноярскому краю рассказал, что следователи полиции ходатайствуют об аресте более чем 380 объектов, принадлежащих Роману Гольдману и его компаниям. Кроме того, сейчас готовят документы для объявления предпринимателя в международный розыск.
 
Он также уточнил, что в полицию уже обратились более 1 000 пайщиков потребительского кооператива «Агро Вклад». Предварительная сумма ущерба более 1 млрд рублей.
 
В начале ноября 2023 на сайте «Агро Вклад», связанного с холдингом Романа Гольдмана Goldman Group, разместили сообщение о приостановке его деятельности. С 9 ноября 2023 закрылись офисы в Красноярске и Абакане. Также в супермаркетах стали закрывать отделы «Мясничего» (входит в Goldman Group). Помимо того, торговый дом «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита», которые входят в управляющую компанию «Гольдман групп» допустили технические дефолты по облигациям. Накануне Романа Гольдмана лишили мандата депутата Заксобрания.
 
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Автор: Петр Савельев
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