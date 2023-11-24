Романа Гольдмана хотят объявить в международный розыск

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье мошенничество в отношении Романа Гольдмана, экс-депутата Заксобрания края и соучредителя Goldman Group.

В офисе компании и по месту жительства предпринимателя проходят обыски. Руслан Северин, начальник Главного следственного управления МВД России по Красноярскому краю рассказал, что следователи полиции ходатайствуют об аресте более чем 380 объектов, принадлежащих Роману Гольдману и его компаниям. Кроме того, сейчас готовят документы для объявления предпринимателя в международный розыск.

Он также уточнил, что в полицию уже обратились более 1 000 пайщиков потребительского кооператива «Агро Вклад». Предварительная сумма ущерба более 1 млрд рублей.

Читайте также: