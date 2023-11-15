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УК «Голдман Групп» допустила технический дефолт по облигациям

УК «Голдман Групп» допустила технический дефолт по облигациям
Иллюстрация: pressfoto / ru.freepik.com

Управляющая компания не выплатила купонный доход за 27-й купонный период по облигациям серии 001Р-02, сообщает FinamBonds.

#НОВОСТИ
14 ноября ООО «РЕГИОН Финанс» направило запрос эмитенту о причинах допущенного технического дефолта по облигациям. 
Выплаты произведены не были в связи с отсутствием на счетах эмитента денежных средств. Размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено 9 770 000 рублей», — говорится о причинах в сообщении представителя владельцев облигаций.
Напомним, в 2020 Банк России зарегистрировал программу облигаций УК «Голдман Групп» объемом 10 миллиардов рублей (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте). Средства привлекались на дальнейшее развитие бизнеса. 
 
На прошлой неделе на сайте «Агро Вклада», связанного с холдингом Романа Гольдмана Goldman Group, разместили сообщение о приостановке его деятельности. С 9 ноября 2023 закрылись офисы в Красноярске и Абакане. Сейчас вкладчики обращаются с заявлениями в полицию. Об этом просят и представители кооператива. 
 
В СМИ появилась информация, что Роман Гольдман находится за пределами страны. На сессии Заксобрания края 23 ноября будут рассматривать вопрос о лишении Романа Гольдмана депутатского мандата. Ранее его признали виновным по статье УК РФ за небрежное хранение огнестрельного оружия. 
 
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В Красноярске продают единственный в городе Aurus Senat за 42 млн рублей. Он принадлежит депутату Законодательного собрания края Роман Гольдману, владельцу Goldman Group.

 
Автор: Петр Савельев
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