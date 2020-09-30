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Goldman Group выпустила облигации на 10 миллиардов рублей

Goldman Group выпустила облигации на 10 миллиардов рублей
Иллюстрация: Goldman Group

Банк России 29 сентября 2020 года зарегистрировал программу облигаций ПАО УК Голдман Групп объемом 10 миллиардов рублей (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте).

Облигационная программа бессрочная, максимальный срок погашения облигаций серии 001Р - 3640 дней с даты начала размещения. Средства привлекаются на дальнейшее развитие бизнеса.

К этому решению Центробанка мы целенаправленно готовились 3,5 года – структурировали все бизнес-процессы и юридически сформировали единый холдинг. Также мы реализовывали нашу финансовую стратегию: пополнили оборотный капитал для роста бизнеса по всем направлениям и оптимизировали долговые обязательства, возникшие при реализации инвестпроектов», - говорит генеральный директор Goldman Group Роман Гольдман.

За I полугодие 2020 года (по данным консолидированной финансовой отчетности холдинга по МСФО): чистая прибыль Goldman Group преумножилась на 155,3%, а показатель EBITDA на 98,6% благодаря стратегии увеличения маржинального дохода.

Зарегистрированная Центробанком бессрочная программа облигаций позволит холдингу поэтапно (необходимыми траншами) реализовывать планы по оптимизации и структурированию заемного и оборотного капитала. Считаю это важной информацией для наших будущих акционеров*, средства которых будут направлены исключительно на реализацию целей и задач, способных приумножить доходы холдинга. Кроме этого, у Goldman Group есть ряд плановых инвестиционных проектов (вложений) с коротким сроком окупаемости, которые позволят достаточно быстро вывести бизнес на новый уровень», - поясняет Роман Гольдман.

Красноярская компания «Мясничий» входит в многопрофильный холдинг Goldman Group и представляет собой сеть фирменных розничных магазинов по продаже мясной продукции в нескольких городах России, включая Москву и Сочи. В феврале 2020 года новый мясоперерабатывающий завод холдинга начал выпускать продукты под брендом «Мясничий», которые на данный момент поставляются в 19 регионов России от Москвы до Дальнего Востока, заключены договоры о поставке с крупными торговыми сетями – «Пятерочка», «Красный Яр», «Слата»,«МАЯК»,«Титан» и другие.

* – 26.05.2020 Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск привилегированных акций ПАО УК "Голдман Групп", регистрационный номер № 2-01-16650-А.

 

 

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