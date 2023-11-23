Романа Гольдмана лишили мандата депутата Заксобрания Красноярского края

Решение приняли на сессии Заксобрания. Депутаты поддержали постановление о досрочном прекращении полномочий депутата.

Ранее г-на Гольдмана признали виновым за небрежное хранение огнестрельного оружия. После того, как решение вступило в силу, и был инициирован вопрос о досрочном сложении депутатских полномочий. Сам Роман Гольдман на заседании не пришел. Ранее сообщалось, что он находится за границей.

Депутаты остановились и на ситуации, которая развернулась вокруг бизнеса Романа Гольдмана в последние недели.

Не исключаю, что нам, как депутатам, придется разбираться с последствиями того, что сейчас происходит в холдинге, искать пути защиты интересов и прав людей», — сообщил Алексей Додатко, спикер краевого парламента.

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