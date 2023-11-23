Романа Гольдмана лишили мандата депутата Заксобрания Красноярского края
Решение приняли на сессии Заксобрания. Депутаты поддержали постановление о досрочном прекращении полномочий депутата.
Ранее г-на Гольдмана признали виновым за небрежное хранение огнестрельного оружия. После того, как решение вступило в силу, и был инициирован вопрос о досрочном сложении депутатских полномочий. Сам Роман Гольдман на заседании не пришел. Ранее сообщалось, что он находится за границей.
Депутаты остановились и на ситуации, которая развернулась вокруг бизнеса Романа Гольдмана в последние недели.
Не исключаю, что нам, как депутатам, придется разбираться с последствиями того, что сейчас происходит в холдинге, искать пути защиты интересов и прав людей», — сообщил Алексей Додатко, спикер краевого парламента.
В начале ноября 2023 на сайте «Агро Вклад», связанного с холдингом Романа Гольдмана Goldman Group, разместили сообщение о приостановке его деятельности. С 9 ноября 2023 закрылись офисы в Красноярске и Абакане. Также в супермаркетах стали закрывать отделы «Мясничего» (входит в Goldman Group). Помимо того, торговый дом «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита», которые входят в управляющую компанию «Гольдман групп» допустили технические дефолты по облигациям.
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