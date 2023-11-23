Компании Романа Гольдмана допустили технический дефолт по облигациям
Общая сумму неисполненных обязательств составляет почти 36 млн рублей.
Торговый дом «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита», которые входят в управляющую компанию «Гольдман групп» допустили технические дефолты по облигациям. Сообщение об этом появилось на сайте компании «РЕГИОН финанс».
Так, ТД «Мясничий» должен был 20 ноября 2023 выплатить держателям облигаций 8,942 млн рублей, а «ОАЭ» в этот же день — 27,044 млн рублей. Однако оба обязательства остались не исполненными.
«РЕГИОН финанс» обратилась в компании за пояснением причин допущенного техдефолта, но ответа до сих пор не получила.
Напомним, что примерно десять дней назад «Гольдман групп» уже допускала технический дефолт по облигациям, не выплатив 9,77 млн рублей из-за отсутствия денег на счетах.
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