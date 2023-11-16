В Красноярске закрывают магазины «Мясничий»
Полки многих магазинов уже опустели, часть торговых точек и вовсе закрыта. Некоторые продолжают работать, но тоже готовятся к закрытию.
По информации ДЕЛА, местные торговые сети получили уведомление о прекращении работы отделов «Мясничего» (входит в Goldman Group). На месте «Мясничего» в супермаркетах откроют точки по продаже местной продукции других производителей. По словам источника NGS24.RU, близкого к Goldman group, точки в супермаркетах последнее время показывали не высокую рентабельности, в том числе потому что не могли продавать сопутствующую товары. Фирменные магазины продолжать работать. При этом сайт «Мясничего» не работает.
Ранее компания отказалась продавать тушенку собственного бренда, оставив консервацию только по крупным государственным контрактам. Сейчас торговые сети продают остатки продукции.
Первый магазин сети был открыт в Красноярске в конце 2014. В ассортименте — мясная продукция агрохолдинга, также здесь можно будет купить хлеб, полуфабрикаты, курицу, молочную продукцию и другое. Постепенно холдингу увеличивал географию присутствия, вышел за пределы края и даже страны.
На прошлой неделе на сайте «Агро Вклада», связанного с холдингом Романа Гольдмана Goldman Group, разместили сообщение о приостановке его деятельности. С 9 ноября 2023 закрылись офисы в Красноярске и Абакане. Сейчас вкладчики обращаются с заявлениями в полицию. Об этом просят и представители кооператива. Сегодня же стало известно, что «Группа Продовольствие» намерена подать иск в арбитражный суд Красноярского края о признании банкротом ООО «АгроЭлита», дочки Goldman Group.
В СМИ появилась информация, что Роман Гольдман находится за пределами страны. На сессии Заксобрания края 23 ноября 2023 будут рассматривать вопрос о лишении г-на Гольдмана депутатского мандата. Ранее его признали виновным по статье УК РФ за небрежное хранение огнестрельного оружия.
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