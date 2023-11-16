В Красноярске закрывают магазины «Мясничий»

Полки многих магазинов уже опустели, часть торговых точек и вовсе закрыта. Некоторые продолжают работать, но тоже готовятся к закрытию.

По информации ДЕЛА, местные торговые сети получили уведомление о прекращении работы отделов «Мясничего» (входит в Goldman Group). На месте «Мясничего» в супермаркетах откроют точки по продаже местной продукции других производителей. По словам источника NGS24.RU, близкого к Goldman group, точки в супермаркетах последнее время показывали не высокую рентабельности, в том числе потому что не могли продавать сопутствующую товары. Фирменные магазины продолжать работать. При этом сайт «Мясничего» не работает.

Первый магазин сети был открыт в Красноярске в конце 2014. В ассортименте — мясная продукция агрохолдинга, также здесь можно будет купить хлеб, полуфабрикаты, курицу, молочную продукцию и другое. Постепенно холдингу увеличивал географию присутствия, вышел за пределы края и даже страны.

На прошлой неделе на сайте «Агро Вклада», связанного с холдингом Романа Гольдмана Goldman Group, разместили сообщение о приостановке его деятельности. С 9 ноября 2023 закрылись офисы в Красноярске и Абакане. Сейчас вкладчики обращаются с заявлениями в полицию. Об этом просят и представители кооператива. Сегодня же стало известно, что «Группа Продовольствие» намерена подать иск в арбитражный суд Красноярского края о признании банкротом ООО «АгроЭлита», дочки Goldman Group. В СМИ появилась информация, что Роман Гольдман находится за пределами страны. На сессии Заксобрания края 23 ноября 2023 будут рассматривать вопрос о лишении г-на Гольдмана депутатского мандата. Ранее его признали виновным по статье УК РФ за небрежное хранение огнестрельного оружия.

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