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Красноярский край может потерять в промпроизводстве по итогу года

Красноярский край может потерять в промпроизводстве по итогу года
Автор фото: Lifestylememory. Иллюстрация: freepik.com

Прогнозируется, что с 2025 промышленное производств регионе будет расти в среднем на 1,8% в год.

#НОВОСТИ

Промышленное производство в Красноярском крае по итогу 2023 может сократиться на 3%, пишет ТАСС со ссылкой на первого замминистра экономики и регионального развития края Михаила Бершадского.

Такую оценку чиновник дал во время заседания правительства региона, на котором был представлен прогноз его социально-экономического развития до 2026.

В 2022.. 2023 произошли существенные изменения функционирования российской экономики. Это коснулось прежде всего экспортно-импортных операций, логистических цепочек, ситуаций на внешних рынках. Все эти изменения не могли не отразиться на динамике промышленного производства в крае», — сказал Бершадский.

При этом он отметил, что номинальные объемы по-прежнему будут иметь положительную динамику. В целом же, по прогнозу Минэкономрегионразвития, в трехлетней перспективе, начиная с 2025, ожидается ежегодный прирост промышленного производства в среднем на 1,8% в год.

Экономика края с учетом ее ориентации на внешние рынки не может не реагировать на изменение внешних условий. Сохраняются риски, связанные с состоянием мировой экономики. Вместе с тем масштаб, отраслевая структура промышленности края, созданные проектные заделы позволяют обеспечивать достаточно стабильную ситуацию в регионе», — резюмировал Бершадский.

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В этом году, после осенней корректировки он был на уровне 11,6%.

Автор: Петр Савельев
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