Бюджет Красноярского края на 2024 спланировали с дефицитом 14%

В этом году, после осенней корректировки он был на уровне 11,6%.

Доходы бюджета Красноярского края в 2024 запланированы на уровне 379 млрд рублей, а расходы — 432 млрд, сообщили в Министерстве финансов региона, который закончил подготовку главного финансового документа края.

Таким образом дефицит краевого бюджета в 2024 составит 53 млрд рублей, что составляет 14%. Покрыть его планируется за счет остатков средств с этого года и инфраструктурного бюджетного кредита.

Мы подготовили сбалансированный бюджет, который учитывает стратегические приоритеты федерального уровня, поручения губернатора края и предусматривает внушительный бюджет развития. Он гарантирует выполнение всех социальных обязательств, поддержку экономики и муниципальных образований. В основу бюджетных приоритетов вошли темы, которые больше всего беспокоят жителей нашего края», — отметил министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь.

Напомним, что по итогу осенней корректировки, доходы краевого бюджета 2023 сложились на уровне 379,9 млрд рублей, а расходы — 423,9 млрд. Дефицит составил 11,6%.

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