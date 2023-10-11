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Бюджет Красноярского края на 2024 спланировали с дефицитом 14%

Бюджет Красноярского края на 2024 спланировали с дефицитом 14%
Автор фото: ededchechine. Иллюстрация: freepik.com

В этом году, после осенней корректировки он был на уровне 11,6%.

#НОВОСТИ

Доходы бюджета Красноярского края в 2024 запланированы на уровне 379 млрд рублей, а расходы — 432 млрд, сообщили в Министерстве финансов региона, который закончил подготовку главного финансового документа края.

Таким образом дефицит краевого бюджета в 2024 составит 53 млрд рублей, что составляет 14%. Покрыть его планируется за счет остатков средств с этого года и инфраструктурного бюджетного кредита.

Мы подготовили сбалансированный бюджет, который учитывает стратегические приоритеты федерального уровня, поручения губернатора края и предусматривает внушительный бюджет развития. Он гарантирует выполнение всех социальных обязательств, поддержку экономики и муниципальных образований. В основу бюджетных приоритетов вошли темы, которые больше всего беспокоят жителей нашего края», — отметил министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь.

Напомним, что по итогу осенней корректировки, доходы краевого бюджета 2023 сложились на уровне 379,9 млрд рублей, а расходы — 423,9 млрд. Дефицит составил 11,6%.

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Доходы бюджета Красноярска в 2023 увеличиваются на 5,9 млрд рублей

При этом собственные доходы составят всего 0,8 млрд рублей, все остальное - финансовая помощь из вышестоящих бюджетов

Спорткомплекс «Платинум Арена» потребовали вернуть собственнику

С соответствующим иском в Арбитражный суд края обратилась прокуратура Свердловского района. Ведомство просит вернуть переданный в дар Красноярскому краю спортивный комплекс «Платинум Арена».

Автор: Петр Савельев
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