Владимир Бахарь сохранит место в новом правительстве Красноярского края

Сегодня его кандидатуру одобрили депутаты на сессии Заксобрания края. Ранее на заседании комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан депутаты его кандидатуру также поддержали.

Справка

Владимир Бахарь родился 25 сентября 1977 в поселке Балахта Балахтинского района. В 1999 окончил Красноярский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 2003 — Красноярский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция». Начинал трудовой пуить экономистом в компаниях города, был бухгалтером и заместителем директора по экономике и финансам в «Центре транспортной логистики». Был заместителем и первым замом главы Балахтинского района по финансово – экономическим вопросам. В 2014 стал министром финансов края, с ноября 2016 — заместитель председателя правительства края - министр финансов Красноярского края.