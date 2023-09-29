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Владимир Бахарь сохранит место в новом правительстве Красноярского края

Владимир Бахарь сохранит место в новом правительстве Красноярского края
Иллюстрация: vk.com / Законодательное собрание Красноярского края

Владимир Бахарь останется на посту зампредседателя правительства — министра финансов.

#НОВОСТИ

Сегодня его кандидатуру одобрили депутаты на сессии Заксобрания края. Ранее на заседании комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан депутаты его кандидатуру также поддержали. 

Справка

 
Владимир Бахарь родился 25 сентября 1977 в поселке Балахта Балахтинского района. В 1999 окончил Красноярский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 2003 — Красноярский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция». Начинал трудовой пуить экономистом в компаниях города, был бухгалтером и заместителем директора по экономике и финансам в «Центре транспортной логистики». Был заместителем и первым замом главы Балахтинского района по финансово – экономическим вопросам. В 2014 стал министром финансов края, с ноября 2016 — заместитель председателя правительства края - министр финансов Красноярского края.
 

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Автор: Петр Савельев
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