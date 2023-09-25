Губернатор Михаил Котюков предложил кандидатуры членов нового правительства
Сегодня Михаил Котюков, губернатор края, внес в Заксобрание на согласование кандидатуры своих заместителей, заместителя председателя правительства и министра экономического развития.
Так, Сергей Пономаренко предложен на пост первого заместителя губернатора Красноярского края – руководителя администрации губернатора. Эту должность он занимает с октября 2012.
Сергей Верещагин может остаться первым заместителем губернатора Красноярского края – председателем правительства.
На должность заместителя председателя Правительства региона, координирующего деятельность министра экономического развития, внесена кандидатура Сергея Кузьмина. Он работал заместителем руководителя Федерального агентства научных организаций и заместителем министра науки и высшего образования РФ, а также проректором по экономической и финансовой работе ФГОБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
Владимир Бахарь может остаться на посту заместителя председателя правительства – министра финансов. А Татьяна Магдибур предложена на пост министра экономического развития. Сейчас она работает заместителем министра экономики и регионального развития края.
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