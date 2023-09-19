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Михаил Котюков официально стал губернатором Красноярского края

Михаил Котюков официально стал губернатором Красноярского края
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Сегодня Михаил Котюков официально вступил в должность губернатора Красноярского края. В торжественной обстановке он принял присягу.

#НОВОСТИ
С вступлением в должность его поздравили, в том числе полпред в СФО Анатолий Серышев, спикер Заксобрания края Алексей Додатко и митрополит Пантелеимон. 
 
Вы смогли организовать продуктивный диалог с бизнес-сообществом, с общественными структурами, с простыми жителями, используя для этого все возможные коммуникации. Максимально посетили населённые пункты», —  отметил в своем  обращении Анатолий Серышев.
 
Инаугурация проходила в большом концертном зале краевой филармонии.
 
На прошедших выборах Михаил Котюков набрал 70,21% голосов избирателей.
 
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Автор: Петр Савельев
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