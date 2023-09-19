Михаил Котюков распустил правительство Красноярского края

Это формальная процедура, которую проводят после утверждения нового главы региона.

В соответствии со статьями 90, 101 Устава Красноярского края и в связи со вступлением в должность губернатора Красноярского края: Считать правительство Красноярского края сложившим свои полномочия с 19 сентября 2023 года; поручить правительству Красноярского края продолжить действовать до сформирования нового правительства Красноярского края, — сообщается в документе.