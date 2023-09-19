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Михаил Котюков распустил правительство Красноярского края

Михаил Котюков распустил правительство Красноярского края
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков отправил в отставку весь кабинет министров. Распоряжение появилось на сайте правительства края.

#НОВОСТИ
Это формальная процедура, которую проводят после утверждения нового главы региона.
В соответствии со статьями 90, 101 Устава Красноярского края и в связи со вступлением в должность губернатора Красноярского края: Считать правительство Красноярского края сложившим свои полномочия с 19 сентября 2023 года; поручить правительству Красноярского края продолжить действовать до сформирования нового правительства Красноярского края, — сообщается в документе.
Члены правительства продолжают работать с приставкой и.о. до формирования нового состава.
 
Напомним, сегодня Михаил Котюков вступил в должность губернатора официально. У него есть месяц для того, чтобы определить кандидатуры своих первых заместителей, министра финансов и министра экономики и регионального развития. Затем кандидатов должны одобрить в ЗС края. После того, как будет утвержден председателя правительства края, предстоит выбрать остальных членов правительства. Их предложит на должность председатель правительства.
 
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Автор: Петр Савельев
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