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В бюджет Красноярского края собрали почти 100 млрд рублей доходов

В бюджет Красноярского края собрали почти 100 млрд рублей доходов
Иллюстрация: freepik.com

По итогу первого квартала года бюджет исполнен с профицитом в 22%.

#НОВОСТИ

За первые три месяца 2023 в бюджет Красноярского края в качестве доходов поступило 94 млрд рублей, что составляет 25% от их годового объема. Об этом на заседании правительства региона рассказал глава краевого Минфина Владимир Бахарь.

По его словам, 80 млрд рублей из собранных доходов — это налоговые и неналоговые поступления. Остальное — безвозмездные поступления. В целом же, исполнение бюджета в части доходов соответствует уровню первого квартала прошлого года.

А вот расходы в отчетном периоде превзошли показатели первых трех месяцев 2022 на 21%, составив 77 млрд рублей (это 20% годового плана). Увеличение объема квартальных расходов Бахарь объяснил увеличением расходов на меры социальной поддержки, повышение зарплат бюджетников и поддержку территорий.

В текущих условиях важно сохранить устойчивость финансовой системы края, сбалансированность регионального и местных бюджетов. Поэтому выполнение планов по доходам приобретает особое значение. Это позволит нам обеспечить финансированием все принятые социальные обязательства и сохранить заданные темпы развития края», отметил чиновник.

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Автор: Петр Савельев
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